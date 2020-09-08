Ситуация с коронавирусом и его влияние на глобальную экономику по-прежнему в центре внимания мировых рынков - Совкомбанк

Аналитики Совкомбанка отмечают, что на текущей неделе в центре внимания рынков по-прежнему будет ситуация с распространением коронавируса и его влиянием на глобальную экономику.

Правительства будут решать задачу смягчения карантинных мер и перезапуска экономики на фоне рисков новой волны заражений.

В США набирает ход предвыборная кампания - до выборов остается два месяца, Дж. Байден немного опережает Д. Трампа в борьбе за пост президента. Возможны новые шаги администрации президента США на геополитической арене, которые повышают неопределенность на рынках, обращают внимание специалисты банка. Обострение отношений между США и Китаем может сдержать восстановление глобальной экономики и ухудшить ситуацию на мировых площадках.

Трейдеры на нефтяном рынке будут следить за динамикой восстановления спроса, выполнением сделки ОПЕК+ и ситуацией с добычей в других странах (США).

Эксперты Совкомбанка указывают, что в России важными темами останутся политический кризис в Белоруссии, ситуация с отравлением А. Навального и реакция на них со стороны США и Европы.

ЕЦБ проведет заседание по монетарной политике и обновит макроэкономические прогнозы - дефляция в еврозоне и вторая волна вируса могут потребовать новых стимулов.

Также аналитики банка отмечают данные по рынку труда и инфляции в США, которые прямо влияют на политику ФРС.