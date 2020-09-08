Доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться к 6,20% годовых - Промсвязьбанк

Давление на рынок рублевых облигаций оказывает снижение цен на нефть к трехмесячным минимумам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. "Также мы отмечаем, что глобальные инвесторы предъявляют низкий спрос на локальные облигаций развивающихся стран из-за рисков негативного влияния пандемии коронавируса на экономику. Индия вышла на 3-е место по числу инфицированных COVID-19 и на 1-е по приросту. Приближение президентских выборов в США выступает ещё одним фактором увеличения спроса на защитные активы. Во вторник продажи рублевых облигаций могут продолжиться из-за негативной динамики нефтяных цен и ослабления "аппетита" к риску ЕМ из-за антикитайской риторики Дональда Трампа. Доходность 10-летних ОФЗ может сдвинуться к 6,20% годовых", - говорится в комментарии специалиста банка.