Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2920-2940 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с умеренным отклонением в диапазоне 2920-2940 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности прейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояния внешнего фона.", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной макроэкономической статистики во вторник не ожидается, отмечает Манжос, поэтому во второй половине дня привычным ориентиром для участников российских торгов послужит динамика фьючерсов на нефть.