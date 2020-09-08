.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2920-2940 пунктов - "Алго Капитал"
.
08 сентября 2020 года 09:30
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2920-2940 пунктов - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с умеренным отклонением в диапазоне 2920-2940 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2920-2940 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности прейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояния внешнего фона.", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной макроэкономической статистики во вторник не ожидается, отмечает Манжос, поэтому во второй половине дня привычным ориентиром для участников российских торгов послужит динамика фьючерсов на нефть.
.
08 сентября 2020 года 19:31
Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на обвалившейся нефти и снижении интереса к риску
Москва. 8 сентября. Доллар и евро уверенно дорожают на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль падает к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и обвалившейся нефти. читать дальше
.08 сентября 2020 года 19:22
Москва. 8 сентября. Рынок акций РФ во вторник ускорил падение из-за обвалившейся нефти и отката внешних фондовых площадок во главе с ранее перегретыми бумагами технологического сектора; индексы МосБиржи и РТС сдали круглые рубежи 2900 и 1200 пунктов соответственно (РТС обновил минимум с конца мая). читать дальше
.08 сентября 2020 года 19:16
Украина может выпустить евробонды на $1-1,5 млрд для выкупа ВВП-варрантов и поддержки бюджета - BoFA
Украина может разместить еще один выпуск еврооблигаций возможным объемом $1-1,5 млрд для бюджетных целей и финансирования выкупа ВВП-варрантов, считают аналитики BofA Securities. "Мы предпочитаем варранты облигациям, учитывая потенциал больших купонов в связи с восстановлением роста в 2021 году... читать дальше
.08 сентября 2020 года 18:45
Москва. 8 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, исключение составил лишь самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году, который немного скорректировался вверх после резкого падения накануне. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.08 сентября 2020 года 18:37
Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным и во многом будет зависеть от поведения внешних площадок, которые пока тоже не достигли "дна", сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Рубль во вторник вышел на новые минимумы с 22 апреля 2020 по отношению к доллару, а по отношению к евро -... читать дальше
.08 сентября 2020 года 18:02
Аналитик "ФИНАМа" Сергей Дроздов отмечает, что в настоящий момент спекулятивная игра против российской валюты обусловлена усилением политических рисков, связанных с ситуацией вокруг истории с оппозиционером Алексеем Навальным. "Крупные отечественные и зарубежные инвесторы опасаются введения... читать дальше
.08 сентября 2020 года 17:12
BCS GM открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Северстали" на ожиданиях роста внутренних цен на сталь
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею "Лонг в глобальных депозитарных расписках (GDR) ПАО "Северсталь" с ожидаемой доходностью 10-15% до конца октября на ожиданиях роста внутренних цен на сталь как минимум на 5%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега... читать дальше
.08 сентября 2020 года 16:56
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что в перспективе ближайших недель золото может подвергнуться нисходящей коррекции в район $1800-1830/унцию, чего можно ожидать при закреплении металла ниже $1900/унцию. Среднесрочные перспективы (ближайшие месяцы) остаются позитивными при... читать дальше
.08 сентября 2020 года 16:17
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника ускорили темпы падения и преодолели психологически важные отметки 2900 и 1200 пунктов соответственно, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Российский рынок акций остается под двойным давлением, которое исходит как от внешнего... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:55
Москва. 8 сентября. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" во вторник днем, рубль падает к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и обвалившейся нефти. читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:53
Аналитики Julius Baer считают, что в текущем году котировки нефти должны преодолеть рубеж в $45 за баррель, говорится в комментарии компании. Летнее затишье на нефтяных рынках завершилось после падения уверенности на фондовых рынках. Котировки нефти снизились на 8-10% с максимумов конца августа,... читать дальше
.08 сентября 2020 года 15:20
Аналитики управления анализа рынков "Открытие Брокер" считают, что технологический потенциал компании Intel может обеспечить рост финансовых показателей и способствовать росту стоимости ее акций, говорится в комментарии. "Мы базируем нашу оценку стоимости акций на основе форвардного... читать дальше
.08 сентября 2020 года 14:48
Геополитические риски и угроза новых санкций продолжат оказывать давление на российский рынок акций - Альфа-банк
Геополитические риски и угроза новых санкций продолжают оказывать давление на российский рынок акций и курс рубля, так как события в Белоруссии и ситуация вокруг отравления Алексея Навального не исчезли с повестки дня, продолжая доминировать в глобальном новостном потоке, говорится в обзоре... читать дальше
.08 сентября 2020 года 14:14
Ожидание дополнительных продаж валюты со стороны ЦБ начнут сказываться на курсе рубля уже в конце сентября - Банк "Санкт-Петербург"
убль во вторник продолжает слабеть, за доллар дают больше 76 руб./$1, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Специалисты банка по-прежнему не ждут, что в течение предстоящей недели российская валюта сможет восстановить позиции, а вот в октябре, по их мнению, в пользу российской валюты... читать дальше
.08 сентября 2020 года 13:11
Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Если новостной фон останется негативным, рубль может снова подешеветь до 76 руб./$1, в противном случае не исключено постепенное укрепление... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.