Вероятно ослабление рубля к доллару на утренних торгах вторника - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов вторника ожидает некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, по его мнению, давление на него окажут ситуация на рынке энергоносителей, а также умеренное снижение валют развивающихся стран. "На таком фоне в начале дня пара доллар/рубль может предпринять еще одну попытку преодоления отметки 76 рублей. Однако для полноценного закрепления выше данного уровня у американской валюты может не хватить сил, в результате чего она перейдет в консолидацию под ним. При этом во второй половине дня не исключаем попыток рубля отыграть часть утренних потерь", - пишет Зварич в комментарии банка.