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08 сентября 2020 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 8 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с праздничным днем (День труда).

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах во вторник. Участники рынков оценивают последние экономические данные, а также продолжают следить за развитием геополитической ситуации на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,76%. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,3%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,8%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем. "Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик - ИФ) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, США "теряют миллиарды долларов" на экономическом сотрудничестве с Китаем.

Между тем во вторник должны возобновиться переговоры Великобритании и ЕС, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует ряд разногласий. Европейский союз сделает все, чтобы заключить соглашения с Великобританией об отношениях с ней после Brexit, но также готов к варианту, если такого соглашения не будет, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Даниел Ферри. Ранее в понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Великобритания выполнит Соглашение о выходе, которое является предварительным условием для любого решения о будущих отношениях между ней и ЕС.

В свою очередь цены на нефть снижаются во вторник на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым. Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти. Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $41,93 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1,5%, до минимума с 30 июня. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $38,96 за баррель, что на 2,04% ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,887 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,808 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 сентября вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (5-7 сентября) 0,09%, поднявшись до 703,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-16R" (+0,65%), "Сбербанк-001Р-SBER12Р" (+0,34%) и "РЖД-23" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-13R" (-0,3%), "Роснефть-001Р-04" (-0,22%) и "Металлоинвест БО-04" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,81% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июле этого года. Тогда АФК "Система" разместила 10-летние бонды с трехлетней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,35% годовых.

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс" (MOEX: SVAV)) установило финальный ориентир цены размещения дополнительного выпуска облигаций БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 100% номинала. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,76% годовых. Сбор заявок прошел 7 сентября. Техразмещение запланировано на 9 сентября. Выпуск БО-П02 с погашением в июле 2023 года был размещен 21 июля текущего года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,6% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 20 млрд рублей. Новый выпуск будет также размещен в рамках данной программы. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ВТБ (MOEX: VTBR) досрочно погасил облигации с ипотечным покрытием серии 6-ИП класса "A" на 4 млрд рублей, серии 6-ИП класса "Б" на 2 млрд рублей, серии 7-ИП класса "A" на 3,8 млрд рублей, серии 7-ИП класса "Б" на 1,9 млрд рублей. Банк разместил по закрытой подписке облигации 6-ИП в июле 2014 года, облигации 7-ИП - в декабре 2014 года. Потенциальными приобретателями бондов обоих классов являлись "ВЭБ Капитал" и Внешэкономбанк. Облигации размещались по цене 100% от номинала. Ставка 1-го купона бумаг класса "А" составила 9% годовых, класса "Б" - 3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Облигации 6-ИП должны были быть полностью погашены 14 августа 2043 года, 7-ИП - 6 декабря 2044 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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