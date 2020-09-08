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08 сентября 2020 года 09:30

Цена Brent опустилась до $41,89 за баррель

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах во вторник.

Участники рынков оценивают последние экономические данные, а также продолжают следить за развитием геополитической ситуации на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем.

"Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик - ИФ) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, США "теряют миллиарды долларов" на экономическом сотрудничестве с Китаем.

Между тем во вторник должны возобновиться переговоры Великобритании и ЕС, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует ряд разногласий.

Европейский союз сделает все, чтобы заключить соглашения с Великобританией об отношениях с ней после Brexit, но также готов к варианту, если такого соглашения не будет, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Даниел Ферри.

Ранее в понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Великобритания выполнит Соглашение о выходе, которое является предварительным условием для любого решения о будущих отношениях между ней и ЕС.

Статданные, опубликованные во вторник, показали, что экономика Японии во втором квартале 2020 года сократилась на 7,9% относительно предыдущего квартала на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Снижение ВВП было отмечено по итогам третьего квартала подряд и стало рекордным, свидетельствуют окончательные официальные данные.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение японского ВВП в апреле-июне на 8,1%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные показали снижение на 7,8%.

Небольшое ухудшение оценки снижения ВВП Японии во втором квартале связано с пересмотром темпов сокращения капиталовложений бизнеса - оно составило 4,7%, а не 1,5%, как было объявлено изначально.

Потребительские расходы в Японии снизились по итогам третьего квартала подряд - на 7,9% в поквартальном выражении, государственные расходы упали на 0,6%.

Объем экспорта сократился на 18,5%, что стало самым серьезным снижением с первого квартала 2009 года, импорт уменьшился по итогам третьего квартала подряд - на 0,5%.

В годовом выражении ВВП Японии во втором квартале рухнул на рекордные 28,1% при ожидавшемся экспертами падении на 28,6%.

Во вторник также были обнародованы данные о потребительских расходах в Японии за июль и объемах банковского кредитования за август.

Потребительские расходы в позапрошлом месяце снизились на 6,5% относительно июня и на 7,6% в годовом выражении. Объем банковского кредитования в Японии в августе увеличился на 6,7% в годовом выражении. Темпы роста стали рекордными в связи со всплеском спроса на кредиты среди компаний, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,6%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. теряют в цене 1,2%, продолжая дешеветь на сообщениях СМИ, согласно которым компания заплатила порядка $4 млрд за опционы на покупку акций технологических компаний общей стоимостью около $50 млрд.

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Corp. растет на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - почти на 2%.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,3%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1%.

Бумаги Industrial & Commercial Bank of China подскочили в ходе торгов в Гонконге на 4%, оказавшись в лидерах роста. Также заметно подорожали акции других банков, включая Bank of China и China Construction Bank - на 3,2% и 2,6% соответственно.

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются на 0,7%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings - на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,7%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 3,4%, производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. - на 3,7%. Акции автопроизводителя Kia Motors Corp. дорожают на 0,1%, в то время как котировки еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. снижаются на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,8%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 0,6% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть снижаются во вторник на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $41,89 за баррель, что на $0,12 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,65 (1,5%), до минимума с 30 июня.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,93 за баррель, что на $0,84 (2,11%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

"Снижение цен на нефть Saudi Aramco показывает, что восстановление спроса никому не гарантировано", - говорит аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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