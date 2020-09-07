.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вверх вместе с Европой, лидировал Polymetal
.
ГЛАВНОЕ
В августе в РФ зафиксирована нулевая инфляция
В России в августе зафиксирована нулевая инфляция, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию в 0,1%. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,6%
 
Число работников малого бизнеса к 2024 году составит 23,5 млн
Правительство понизило планку по главному целевому показателю нацпроекта МСП - количеству занятых в малом и среднем бизнесе. К 2024 году их число должно достигнуть 23,5 млн человек, то есть на 1,5 млн меньше, чем планировалось изначально. В июле...
 
НПФ меняют свои страховые правила
Крупнейшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) приводят редакции страховых правил в соответствие с типовыми документами, утвержденными ЦБ РФ в прошлом году. Особенность документов заключается в том, что в них записана возможность заключения...
 
Устойчивость рунета теряет позиции в рейтингах
Россия потеряла две позиции в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, опубликованных компанией Qrator Labs. РФ в новом исследование заняла 13-е место (до этого - 11-е место) среди 249 возможных. Отчет Qrator Labs представляет собой...
 
07 сентября 2020 года 19:15

Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вверх вместе с Европой, лидировал Polymetal

Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вверх вместе фондовой Европой, активность торгов сократилась из-за выходного дня в США; лидировали в росте акции Polymetal на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2932,29 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1218,52 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 75,8 рубля (+0,37 рубля), золото стоит $1936 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,9%), "Московской Биржи" (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), МТС (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года в размере 240,18 рубля на акцию, сообщила компания. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 20 октября.

Как сообщил главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский, акции Polymetal могут быть включены в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября. В случае включения бумаг Polymetal в индекс пассивный приток капитала в эти бумаги может составить $303-346 млн, что станет рекордом для этих акций.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), НЛМК (MOEX: NLMK) (-0,8%), ММК (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, относительно негативный внешний фон не смутил российский рынок, но назвать слабое повышение индекса МосБиржи с одновременным снижением индекса РТС полноценным ростом сложно.

Неожиданный удар получили акции "Газпрома". Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключает ограничительные меры против "Северного потока - 2". За компанию с "Газпромом" решили упасть бумаги "НОВАТЭКа", у которого также есть свои интересы на европейском рынке.

Сбербанк сообщил, что в августе прибыль по РСБУ выросла на 16,8% относительно предыдущего месяца и на 4,1% относительно прошлого года - до 76,6 млрд рублей. За восемь месяцев прибыль все же упала на 19,13% (до 479,7 млрд рублей).

Для нефти негатив пришел из Саудовской Аравии, где решили снизить цены поставок азиатским потребителям в октябре. Как правило, дисконты предоставляются в условиях недостаточного спроса. В США 7 сентября отмечается День труда, который закрывает летний высокий сезон потребления моторного топлива.

Торги на американском рынке в понедельник не проводятся в связи с Днем труда. Вероятно, что ротация в цикличные акции продолжится, а перегретые высокие технологии будут под давлением. Российские активы продолжают торговаться с оглядкой на внешнеполитические риски, отмечает Кочетков.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, торговая активность в понедельник сократилась, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда. Акции "Полюса" выросли - компания опубликовала отчетность по МСФО за 2-й квартал, которая показала рост чистой прибыли на треть в долларовом выражении. Позитивной новостью можно назвать рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере $3,19 на акцию. Акции Сбербанка просели на фоне публикации финансовой отчетности по РСБУ за восемь месяцев: чистая прибыль упала на 19% в годовом выражении и составила почти 480 млрд руб. В то же время прибыль за август выросла на 4% в годовом выражении и достигла 76,6 млрд руб., отмечает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефть подешевела на опасениях за восстановление спроса по мере возникновения новых вспышек коронавируса в мире. Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за перспектив низкого спроса снизила отпускные цены на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США. День труда в США официально знаменует конец летнего сезона вождения, инвесторы сталкиваются с тем фактом, что спрос остается слабым, а запасы по-прежнему на высоком уровне.

"Отдельно стоит сказать о "Газпроме" и судьбе "Северного потока - 2", поскольку в свете сложившейся ситуации российскому монополисту приходится увеличивать объемы прокачки на других направлениях. Крупнейший импортер природного газа - Китай - уже отчитался о том, что в июле 2020 года закупил 12,252 млрд кубометров по трубопроводам и в сжиженном виде, что на 13% больше, чем за июль 2019 года, и на 27% больше, чем в июне 2020 года (9,615 млрд куб. м). Достигнутый уровень является рекордным объемом импорта за месяц для Китая", - отмечает аналитик.

Официальные данные об импорте СПГ по странам Китай опубликует через две с половиной недели, но уже понятно, что поставки трубопроводного газа в Китай должны были вырасти на значительную величину, до рекордных значений, превышающих поставки в докарантинный период, считает Абелев.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), но растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX выросли на 1,8-2,4%) и вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,6% после снижения утром на 0,7%).

На нефтяном рынке цены продолжают снижение на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $41,97 за баррель (-1,6% и -3,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $39,05 за баррель (-1,8% и -3,9% в пятницу).

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.

Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,484 млрд рублей (из них 12,837 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 сентября 2020 года 09:00
Citi поднял оценку GDR АФК "Система" на 24%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $5 до $6,2 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Дили Ибрагимовой. Рекомендация "покупать" для этих бумаг экспертом была подтверждена. По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 19:46
Рубль отыграл часть потерь первой половины дня благодаря позитиву о состоянии Навального
Москва. 7 сентября. Доллар и евро после достижения в первой половине дня многомесячных максимумов растеряли часть роста на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль сократил потери, но продолжает умеренно дешеветь к бивалютной корзине в ожидании развития темы с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального и с учетом дешевеющей нефти.    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 19:24
BCS GM закрыл торговую идею "Лонг в GDR НЛМК против GDR ММК"
BCS Global Markets (BCS GM) закрыл торговую идею "Лонг в GDR ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) против GDR ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК)" и рекомендует зафиксировать по ней прибыль, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 18:59
Риск снижения цен на нефть пока ограничен уровнем около $40 за баррель - Saxo Bank
Риск снижения цен на нефть пока ограничен примерным уровнем в $40 за баррель, говорится в комментарии Saxo Bank. Нефть, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Харди Джона, утянул вниз избыток на НПЗ таких ненужных дистиллятов, как дизельное топливо и авиационный керосин. Также сыграло...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 18:44
Цены евробондов РФ в понедельник снизились на фоне опасений новых антироссийских санкций
Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне опасений относительно новых антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не изменились в цене, так как в США был выходной день, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для "Россия-30").    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 18:43
Текущее положение индекса РТС выглядит устойчивым - "Фридом Финанс"
Индекс РТС в понедельник не смог уйти ниже отметки 1210 пунктов. Это, по мнению аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, указывает на сохранение умеренно позитивного настроя среди игроков. "Инвесторы явно закладывают то, что коррекция в нефти и на зарубежном рынке акций будет быстротечной....    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 18:22
Отсутствие дефляции в августе снижает шансы на сокращение ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка отмечают, что в августе 2020 г. потребительские цены остались неизменными, в то время как в августе 2019 г. снижение инфляции составило 0,2%. В результате в годовом выражении инфляция ускорилась с 3,4% до 3,6%. "Основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары,...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 17:54
Доля угольной энергетики в США может вырасти в 2021 г на фоне подорожания природного газа
Доля угля в производстве электроэнергии в США в последнее время продолжает сокращаться, уступая место дешевому и экологически более чистому природному газу. Впрочем, в следующем году эта тенденция может смениться на обратную на фоне роста цен на газ, пишет газета The Wall Street...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 17:31
Возможна более существенная коррекция цен на золото - Saxo Bank
Краткосрочный прогноз по золоту указывает на продолжение консолидации и, возможно, на более существенную коррекцию, указывает в своем комментарии главный валютный стратег Saxo Bank Харди Джон. "Чтобы определить направление, нужно следить за долларом и за реальными доходностями гособлигаций США....    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 16:52
Справедливая YTM нового выпуска евробондов BORFIN 26 - 6,10-6,30% - BCS GM
Справедливая доходность нового выпуска евробондов BORFIN 26, по оценкам аналитиков, составляет 6,10-6,30%, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Борец" размещает 6-летние еврооблигации объемом от $300 млн, ожидается, что размещение состоится 10 сентября. "Мы считаем, что BORFIN 26...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 16:27
Рублю пока сложно найти поводы для разворота - "Открытие Брокер"
едущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что в условиях внешнеполитического давления и слабой нефти у рубля пока нет поводов для укрепления, хотя уровни выше 76 руб./$1 и 90 руб./EUR1 кажутся неоправданными. В любом случае, считает специалист компании,...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 16:09
Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"
(добавлен текст после 3-го абзаца) Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к пассивному притоку...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 15:43
BCS GM с позитивом смотрит на долгосрочные перспективы рынка акций
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы рынка акций и видят потенциал роста индекса РТС на 37% (на 12 месяцев), сообщается в обзоре компании. "Вместе с тем наш тактический подход остается нейтрально позитивным, поскольку риски по России в сочетании с...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 15:14
BCS GM добавил в список фаворитов Норникель, убрав из него Сбербанк
BCS Global Markets (BCS GM) добавил в список фаворитов ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), убрав из него Сбербанк (MOEX: SBER), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитиков Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Список аутсайдеров остался без...    читать дальше
.
07 сентября 2020 года 14:42
Курс рубля на неделе останется у отметки 74-75 руб./$1 - BCS GM
Курс рубля на предстоящей неделе останется стабильным у отметки 74-75 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Аналитики BCS GM отмечают, что в ситуации с возможным отравлением А. Навального реакция российского валютного, как впрочем, и рынка в целом, оказалась существенно менее...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.