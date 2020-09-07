Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вверх вместе с Европой, лидировал Polymetal

Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вверх вместе фондовой Европой, активность торгов сократилась из-за выходного дня в США; лидировали в росте акции Polymetal на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2932,29 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1218,52 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 75,8 рубля (+0,37 рубля), золото стоит $1936 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,9%), "Московской Биржи" (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), МТС (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года в размере 240,18 рубля на акцию, сообщила компания. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 20 октября.

Как сообщил главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский, акции Polymetal могут быть включены в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября. В случае включения бумаг Polymetal в индекс пассивный приток капитала в эти бумаги может составить $303-346 млн, что станет рекордом для этих акций.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), НЛМК (MOEX: NLMK) (-0,8%), ММК (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, относительно негативный внешний фон не смутил российский рынок, но назвать слабое повышение индекса МосБиржи с одновременным снижением индекса РТС полноценным ростом сложно.

Неожиданный удар получили акции "Газпрома". Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель не исключает ограничительные меры против "Северного потока - 2". За компанию с "Газпромом" решили упасть бумаги "НОВАТЭКа", у которого также есть свои интересы на европейском рынке.

Сбербанк сообщил, что в августе прибыль по РСБУ выросла на 16,8% относительно предыдущего месяца и на 4,1% относительно прошлого года - до 76,6 млрд рублей. За восемь месяцев прибыль все же упала на 19,13% (до 479,7 млрд рублей).

Для нефти негатив пришел из Саудовской Аравии, где решили снизить цены поставок азиатским потребителям в октябре. Как правило, дисконты предоставляются в условиях недостаточного спроса. В США 7 сентября отмечается День труда, который закрывает летний высокий сезон потребления моторного топлива.

Торги на американском рынке в понедельник не проводятся в связи с Днем труда. Вероятно, что ротация в цикличные акции продолжится, а перегретые высокие технологии будут под давлением. Российские активы продолжают торговаться с оглядкой на внешнеполитические риски, отмечает Кочетков.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, торговая активность в понедельник сократилась, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда. Акции "Полюса" выросли - компания опубликовала отчетность по МСФО за 2-й квартал, которая показала рост чистой прибыли на треть в долларовом выражении. Позитивной новостью можно назвать рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере $3,19 на акцию. Акции Сбербанка просели на фоне публикации финансовой отчетности по РСБУ за восемь месяцев: чистая прибыль упала на 19% в годовом выражении и составила почти 480 млрд руб. В то же время прибыль за август выросла на 4% в годовом выражении и достигла 76,6 млрд руб., отмечает аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефть подешевела на опасениях за восстановление спроса по мере возникновения новых вспышек коронавируса в мире. Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за перспектив низкого спроса снизила отпускные цены на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США. День труда в США официально знаменует конец летнего сезона вождения, инвесторы сталкиваются с тем фактом, что спрос остается слабым, а запасы по-прежнему на высоком уровне.

"Отдельно стоит сказать о "Газпроме" и судьбе "Северного потока - 2", поскольку в свете сложившейся ситуации российскому монополисту приходится увеличивать объемы прокачки на других направлениях. Крупнейший импортер природного газа - Китай - уже отчитался о том, что в июле 2020 года закупил 12,252 млрд кубометров по трубопроводам и в сжиженном виде, что на 13% больше, чем за июль 2019 года, и на 27% больше, чем в июне 2020 года (9,615 млрд куб. м). Достигнутый уровень является рекордным объемом импорта за месяц для Китая", - отмечает аналитик.

Официальные данные об импорте СПГ по странам Китай опубликует через две с половиной недели, но уже понятно, что поставки трубопроводного газа в Китай должны были вырасти на значительную величину, до рекордных значений, превышающих поставки в докарантинный период, считает Абелев.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), но растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX выросли на 1,8-2,4%) и вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,6% после снижения утром на 0,7%).

На нефтяном рынке цены продолжают снижение на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $41,97 за баррель (-1,6% и -3,2% в пятницу), октябрьская цена WTI - $39,05 за баррель (-1,8% и -3,9% в пятницу).

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель.

Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,484 млрд рублей (из них 12,837 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).