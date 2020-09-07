Текущее положение индекса РТС выглядит устойчивым - "Фридом Финанс"

Индекс РТС в понедельник не смог уйти ниже отметки 1210 пунктов. Это, по мнению аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, указывает на сохранение умеренно позитивного настроя среди игроков. "Инвесторы явно закладывают то, что коррекция в нефти и на зарубежном рынке акций будет быстротечной. Текущее положение индекса выглядит устойчивым. Если на рынке не добавится существенного негатива, в ближайшие сутки ожидаем консолидацию около 1210-1230 пунктов. В случае уверенного разворота на западных рынках индекс РТС быстро вернется выше 1250 пунктов", - указывает специалист в комментарии компании.