Риск снижения цен на нефть пока ограничен уровнем около $40 за баррель - Saxo Bank

Риск снижения цен на нефть пока ограничен примерным уровнем в $40 за баррель, говорится в комментарии Saxo Bank.

Нефть, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Харди Джона, утянул вниз избыток на НПЗ таких ненужных дистиллятов, как дизельное топливо и авиационный керосин. Также сыграло роль укрепление американского доллара и беспокойство о темпах восстановления спроса. Это отразилось в ослаблении календарных спредов. Так, отмечает эксперт, спред между первым и вторым фьючерсными контрактами на марку WTI достиг максимальной с июня ширины.

Стоимость транспортировки нефти с Ближнего Востока в Китай упала до минимума с мая 2018 года, что связано с замедлением спроса в Китае после рекордных, считая с мартовско-апрельского обвала цен, закупок. Из-за риска снижения цен в короткой перспективе вырос спрос на защиту от подешевления: объем опционов пут на марку WTI поднялся до максимума с середины июня, констатирует специалист банка.

"Пробой цены ниже восходящего тренда, наметившегося в июне, может привести к длительной боковой торговле; риск снижения пока что ограничен 40 с небольшим долларами США за баррель. Наибольшую угрозу для наших ожиданий – повышения цен к концу года и далее – представляет возможность глубокой коррекции акций и/или дальнейшего укрепления доллара, а также ухудшения ситуации с COVID-19", - пишет Джон.