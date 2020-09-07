Возможна более существенная коррекция цен на золото - Saxo Bank

Краткосрочный прогноз по золоту указывает на продолжение консолидации и, возможно, на более существенную коррекцию, указывает в своем комментарии главный валютный стратег Saxo Bank Харди Джон. "Чтобы определить направление, нужно следить за долларом и за реальными доходностями гособлигаций США. Беспокойство вызывают три снижающихся максимума. Возможно, это означает перспективу глубокой коррекции из-за снятия краткосрочных "лонгов" ради лучших входных уровней. Текущие уровни поддержки на нашем радаре: $1900/унцию – недавний минимум, соответствующий вероятному выходу некоторых торговых моделей из длинных позиций; $1837/унцию – уровень 38,2-процентной коррекции повышения от мартовского минимума до августовского максимума", - отмечает эксперт банка.