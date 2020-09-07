Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"

(добавлен текст после 3-го абзаца)

Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги, считает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский. Такой приток станет рекордом для акций Polymetal, отмечает эксперт.

Между тем, как говорится в обзоре Питерского, методология расчета, представленная Intercontinental Exchange (ICE), не дает четких пороговых значений для включения в индекс NYSE Arca Gold Miners, поэтому инвесторам необходимо осознавать связанные с этим риски. Однако в настоящее время вероятность включения акций Polymetal в данный индекс повысилась, так как доля этих бумаг в свободном обращении возросла до 63-72%, что, скорее всего, будет достаточным для того, чтобы данные бумаги попали в расчетную базу индекса GDM.

Итоги пересмотра индекса GDM вступят в силу 18 сентября после закрытия торгов.

Кроме того, в мае 2021 года может быть повышен вес акций Polymetal в индексах MSCI."Раньше мая 2021 года вес Polymetal в индексах может быть повышен только в том случае, если произойдет разовое размещение более 5% акций, что мы с трудом представляем", - говорится в обзоре.

Наконец, индексный провайдер MVIS может повысить вес акций Polymetal в индексе MVIS Russia (MVRSX, ориентир для ETF-фонда VanEck Russia, RSX), результаты пересмотра которого будут объявлены 11 сентября - как и в случае с индексом GDM.

"По нашим оценкам, это приведет к притоку пассивных инвестиций на сумму около $14 млн. Изменения вступят в силу также после закрытия торгов 18 сентября", - пишет Питерский.