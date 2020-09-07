.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / BCS GM добавил в список фаворитов Норникель, убрав из него Сбербанк
.
07 сентября 2020 года 15:14
BCS GM добавил в список фаворитов Норникель, убрав из него Сбербанк
BCS Global Markets (BCS GM) добавил в список фаворитов ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), убрав из него Сбербанк (MOEX: SBER), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитиков Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Список аутсайдеров остался без изменений. Эксперты BCS GM добавили к фаворитам ГМК "Норильский никель", так как давление на котировки его бумаг после ребалансировки индексов MSCI сошло на нет. Дополнительный интерес к акциям и GDR "Норникеля" может создать обсуждение дивидендов с АК "РусАл" (MOEX: RUAL), отмечают аналитики. В то же время они убрали из списка лучших Сбербанк, поскольку риски санкций и ослабление рубля оказывают давление на котировки акций данного банка, в связи с тем, что он является ставкой на Россию. "Нам по-прежнему нравится "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) на фоне благоприятной ситуации на мировом рынке стали. "М.Видео" (MOEX: MVID): ждем объявления дивидендов за I полугодие 2020 года - краткосрочный драйвер. Сильная динамика на рынке удобрений и ослабление рубля - позитивные факторы для "ФосАгро" (MOEX: PHOR). "Интер РАО" (MOEX: IRAO) - объявление долгосрочной стратегии, скорее всего, окажет поддержку бумаге", - говорится в обзоре BCS GM. Таким образом, в настоящее время в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят НЛМК, "М.Видео", "ФосАгро", "Интер РАО" и "Норникель". В число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Газпром" (MOEX: GAZP), ВТБ (MOEX: VTBR), VEON и "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК). "Мы сохраняем нейтрально-позитивный тактический взгляд на рынок. Вместе с тем мы отмечаем сохранение рисков по России: кейс Алексея Навального пока не закрыт, протесты в Белоруссии продолжаются", - пишут эксперты. Краткосрочная стратегия от BCS Global Markets включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России, Норильский Никель ГМК
.
08 сентября 2020 года 09:00
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $5 до $6,2 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Дили Ибрагимовой. Рекомендация "покупать" для этих бумаг экспертом была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 сентября 2020 года 19:46
Москва. 7 сентября. Доллар и евро после достижения в первой половине дня многомесячных максимумов растеряли часть роста на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль сократил потери, но продолжает умеренно дешеветь к бивалютной корзине в ожидании развития темы с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального и с учетом дешевеющей нефти. читать дальше
.07 сентября 2020 года 19:24
BCS Global Markets (BCS GM) закрыл торговую идею "Лонг в GDR ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) против GDR ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК)" и рекомендует зафиксировать по ней прибыль, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла... читать дальше
.07 сентября 2020 года 19:15
Москва. 7 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вверх вместе фондовой Европой, активность торгов сократилась из-за выходного дня в США; лидировали в росте акции Polymetal на корпоративных новостях. читать дальше
.07 сентября 2020 года 18:59
Риск снижения цен на нефть пока ограничен примерным уровнем в $40 за баррель, говорится в комментарии Saxo Bank. Нефть, по мнению главного валютного стратега Saxo Bank Харди Джона, утянул вниз избыток на НПЗ таких ненужных дистиллятов, как дизельное топливо и авиационный керосин. Также сыграло... читать дальше
.07 сентября 2020 года 18:44
Москва. 7 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне опасений относительно новых антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не изменились в цене, так как в США был выходной день, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для "Россия-30"). читать дальше
.07 сентября 2020 года 18:43
Индекс РТС в понедельник не смог уйти ниже отметки 1210 пунктов. Это, по мнению аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, указывает на сохранение умеренно позитивного настроя среди игроков. "Инвесторы явно закладывают то, что коррекция в нефти и на зарубежном рынке акций будет быстротечной.... читать дальше
.07 сентября 2020 года 18:22
Отсутствие дефляции в августе снижает шансы на сокращение ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка отмечают, что в августе 2020 г. потребительские цены остались неизменными, в то время как в августе 2019 г. снижение инфляции составило 0,2%. В результате в годовом выражении инфляция ускорилась с 3,4% до 3,6%. "Основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары,... читать дальше
.07 сентября 2020 года 17:54
Доля угля в производстве электроэнергии в США в последнее время продолжает сокращаться, уступая место дешевому и экологически более чистому природному газу. Впрочем, в следующем году эта тенденция может смениться на обратную на фоне роста цен на газ, пишет газета The Wall Street... читать дальше
.07 сентября 2020 года 17:31
Краткосрочный прогноз по золоту указывает на продолжение консолидации и, возможно, на более существенную коррекцию, указывает в своем комментарии главный валютный стратег Saxo Bank Харди Джон. "Чтобы определить направление, нужно следить за долларом и за реальными доходностями гособлигаций США.... читать дальше
.07 сентября 2020 года 16:52
Справедливая доходность нового выпуска евробондов BORFIN 26, по оценкам аналитиков, составляет 6,10-6,30%, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Борец" размещает 6-летние еврооблигации объемом от $300 млн, ожидается, что размещение состоится 10 сентября. "Мы считаем, что BORFIN 26... читать дальше
.07 сентября 2020 года 16:27
едущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что в условиях внешнеполитического давления и слабой нефти у рубля пока нет поводов для укрепления, хотя уровни выше 76 руб./$1 и 90 руб./EUR1 кажутся неоправданными. В любом случае, считает специалист компании,... читать дальше
.07 сентября 2020 года 16:09
Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"
(добавлен текст после 3-го абзаца) Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к пассивному притоку... читать дальше
.07 сентября 2020 года 15:43
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) с позитивом смотрят на долгосрочные перспективы рынка акций и видят потенциал роста индекса РТС на 37% (на 12 месяцев), сообщается в обзоре компании. "Вместе с тем наш тактический подход остается нейтрально позитивным, поскольку риски по России в сочетании с... читать дальше
.07 сентября 2020 года 14:42
Курс рубля на предстоящей неделе останется стабильным у отметки 74-75 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Аналитики BCS GM отмечают, что в ситуации с возможным отравлением А. Навального реакция российского валютного, как впрочем, и рынка в целом, оказалась существенно менее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.