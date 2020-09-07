Тема санкций в отношении РФ выходит на первый план для сегмента ОФЗ - Уралсиб

Аналитики Уралсиба отмечают, что пока ситуация не прояснится, тема возможных новых санкций в отношении РФ будет ключевой для российского рынка госдолга, которому пока удается игнорировать динамику нефтяных цен, сообщается в обзоре корпорации. Большинство игроков в настоящий момент заняли выжидательную позицию, массового выхода из ОФЗ не наблюдается.

"Исходя из текущего новостного потока, введение санкций в виде запрета на покупку рублевого госдолга мы не рассматриваем в качестве базового сценария, но волатильность на рынке пока будет оставаться высокой. Стоит указать, что на прошлой неделе Минфин успел установить очередной рекорд, доразместив ОФЗ на 215 млрд руб., при этом спрос достиг 350 млрд руб. С начала квартала объем привлечения составил 620 млрд руб., из которых 470 млрд руб. пришлось на флоатеры. Однако отметим, что в текущей ситуации ведомству может быть уже проблематично доразмещать и такие наименее волатильные и защитные инструменты, как выпуски с плавающим купоном, если только не будет увеличен дисконт к ценам вторичного рынка на аукционах", - указывает специалист Уралсиба Ольга Стерина.