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07 сентября 2020 года 13:26
ITI Capital не видит в настоящий момент поводов для наращивания позиций в ОФЗ
Аналитики ITI Capital с осторожностью смотрят на ОФЗ в ближайшей перспективе и не видят в настоящий момент поводов для наращивания позиций в них, сообщается в комментарии компании. Динамика цен рисковых активов на развивающихся рынках развернулась во второй половине августа после достижения очередного локального пика в середине месяца. "Новых причин для коррекции не появилось, поэтому инвесторы продолжили концентрироваться на уже таких привычных факторах, как риски повторного глобального карантина, противостояние США и Китая, а также подходящий к концу цикл монетарного смягчения во многих странах мира. Впрочем, новая фаза ослабления доллара (снижение ускорилось после выступления главы ФРС 27 августа) на короткое время поддержала интерес к риску, включая активы развивающихся рынков", - отмечают аналитики компании. Российский долговой рынок, повторяя общую динамику, в августе тоже исчерпал положительный потенциал, констатируют они. Под давлением продавцов ОФЗ на длинном участке потеряли до 4% стоимости. "Таким образом, кривая доходности повысилась на 10-12 б.п. на коротком отрезке и на 20-30 б.п. на среднем и дальнем. Важно заметить, что наклон кривой также продолжил увеличиваться - на текущий момент максимальная разница ставок уже превысила 240 б.п. (+15 б.п. с начала августа). При этом масштабы коррекции рублевых инструментов оказались значительнее большинства других аналогов из EM. Дополнительное давление было вызвано усилившимися негативными геополитическими новостями. Инвесторы в российские активы традиционно чувствительны к такого рода событиям", - пишут специалисты. Сокращение вложений нерезидентов в ОФЗ ускорилось. По данным ЦБ, отток средств со счетов иностранных игроков в июле составил 15 млрд руб. При этом за неделю с 17 по 21 августа отток составил 4 млрд руб. Очевидно, считают эксперты ITI Capital, что геополитические риски останутся основополагающими при ценообразовании российских активов в ближайшее время. "Этот факт лишний раз подтверждается очередным скачком волатильности после появления новостей об обнаружении следов сильнодействующего яда в организме Навального. Давление на суверенные облигации резко усилилось, а накопленные достижения последних торговых сессий были моментально растеряны. В этой связи мы вынуждены пересмотреть наш первоначальный прогноз, предполагавший 10%-й ценовой рост длинных выпусков на фоне ожиданий дальнейшего смягчения монетарных условий, - отмечают аналитики. - Негативное воздействие политических происшествий на национальную валюту в сочетании с труднопредсказуемым сценарием дальнейшего развития событий заставляют нас предположить, что текущие параметры ДКП в базовом сценарии останутся неизменными до конца года. Снижение ключевой ставки хотя бы на 25 б.п. в ближайшие три месяца будет возможно лишь при оптимальной комбинации факторов (таких как снижение санкционных рисков и благоприятный для России исход выборов в США), вероятность которой невысока. Лишний раз этот тезис подтверждается и недавним выступлением Эльвиры Набиуллиной в ходе съезда Ассоциации банков России. Глава ЦБ обратила внимание на рекордный переток средств из депозитов на фоне их резко снизившейся привлекательности, а переход к нейтральной ДКП был охарактеризован как "неизбежный". Специалисты ITI Capital обращают внимание, что стали с осторожностью смотреть на ОФЗ в ближайшей перспективе и пока не рекомендуют наращивать позиции, в особенности в длинных выпусках. "При этом мы также не ждем глубокой коррекции рынка, поскольку спрос со стороны локальных игроков способен поддержать его как минимум на прежних уровнях. Мы не исключаем, что Банк России вернется к завершающему этапу цикла смягчения монетарных условий уже в начале 2021 г., опустив в конечном счете ключевую ставку до нашего первоначального прогноза в 3,75%. В этой ситуации оптимальным станет позиционирование в среднесрочных выпусках, которое стоит начинать по мере сокращения волатильности", - пишут они в своем комментарии.
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