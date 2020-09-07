Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "выше рынка" по бумагам Полюса

Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "выше рынка" по бумагам ПАО "Полюс", несмотря на его достаточно дорогую оценку относительно аналогов и своих собственных мультипликаторов, сообщается в обзоре.

"Полюс" сообщил о высоком уровне EBITDA во 2К20 в размере $860 млн (+46% кв/кв, на 2% выше консенсус-прогноза и оценок "Атона") в результате сильного подорожания золота. "Результаты оказались ожидаемо высокими, и мы считаем их нейтральными. Цена на золото остается основным фактором роста для "Полюса" - мы ожидаем выхода цен на отметку $2200 за унцию к концу 2020. Таким образом, мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка" по "Полюсу", хотя компания оценивается недешево, торгуясь с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 8,1x против 7,2x у Полиметалла и 7,7x по крупным международным золотодобывающим компаниям", - указывают специалисты.

Выручка компании составила $1157 млн (+33% кв/кв, на уровне консенсус-прогноза и оценки "Атона"), что обусловлено ростом производства аффинированного золота и увеличением средней цены реализации аффинированного золота (+8% кв/кв до $1723 за унцию).

Показатель EBITDA достиг $860 млн (+2% против консенсус-прогноза, +2% против оценки "Атона"), увеличившись на 46% кв/кв за счет снижения общих денежных затрат (-14% кв/кв до $340/унцию) и увеличения объемов реализации золота. Общие денежные затраты на добычу на Наталке снизились до $361/унцию (-13% кв/кв) вследствие увеличения среднего содержания золота в переработанной руде (1,76 г/т против 1,59 г/т в 1К20).

Свободный денежный поток (FCF) составил $448 млн (+72% кв/кв), преимущественно за счет значительного увеличения операционного денежного потока (+20% кв/кв), в то время как капзатраты остались примерно на уровне предыдущего квартала ($127млн).

Чистый долг составил $2,5 млрд (-18% кв/кв). Коэффициент чистого левериджа сократился до 0,8x против 1,1x на конец 1К20 на фоне снижения чистого долга и роста прибыли от основной деятельности.

Промежуточные дивиденды планируются в размере $1,60/GDR, что предполагает доходность в 1,4%, указывают аналитики "Атона". Дата закрытия реестра - 20 октября. В соответствии с дивидендной политикой "Полюс" планирует направить на дивиденды $435 млн или около 30% EBITDA за 1П20.