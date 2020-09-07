Продажи в сегменте информационных и телекоммуникационных услуг продолжатся - ITI Capital

Продажи в сегменте информационных и телекоммуникационных услуг продолжатся, но возможен переток средств в недооцененный производственный сектор, говорится в комментарии ITI Capital.

Аналитики ITI Capital констатируют, что продолжается коррекция в значительно перекупленном сегменте информационных и телекоммуникационных услуг. "Незадолго до нее многие розничные инвесторы по всему миру активно скупали колл-опционы на Apple и компании FAANG, что и привело к увеличению объема торгов и волатильности. Продажи продолжатся в данном сегменте, но мы ждем перетока средств в недооцененные компании производственного сектора на фоне улучшения экономических данных", - указывают специалисты компании.