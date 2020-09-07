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07 сентября 2020 года 11:35
Рынок ОФЗ в настоящее время не ожидает изменения ключевой ставки Центробанком РФ 18 сентября - "ВТБ Капитал"
Рынок ОФЗ в настоящее время не ожидает изменения ключевой ставки Центробанком РФ на заседании 18 сентября 2020 года, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Эксперты "ВТБ Капитала" отмечают, что, по данным Национального расчетного депозитария, за последнюю неделю иностранные инвесторы купили ОФЗ в нетто-объеме 3 млрд руб. Основная часть недельного притока инвестиций пришлась на регулярный аукцион, в ходе которого нерезиденты приобрели бумаги 10-летнего ОФЗ-ПД 26228 на 11,3 млрд руб. "С учетом того, что общий объем размещения выпуска составил 28 млрд руб., доля участия иностранных инвесторов в аукционе, по всей видимости, была высокой. Если предположить, что на вторичном рынке нетто-объем операций иностранных инвесторов в ОФЗ-26228 был нулевым, приведенная цифра означает, что на аукционе на долю нерезидентов пришлось 40% общего размещения выпуска. Отметим, что с начала текущего года доля нерезидентов на регулярных аукционах в основном не превышала 30%, по нашим оценкам. Одновременно за последнюю неделю иностранные инвесторы сократили свои позиции в 6-летнем ОФЗ-26226 на 10 млрд руб. Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,5 пп, до 28%, нового локального минимума с мая 2019 г. В абсолютном выражении участие нерезидентов на локальном рынке остается на уровнях начала августа", - указывают аналитики. По данным Росстата, в августе рост потребительских цен в России составил 0% м/м и +3,6% г/г, превысив, таким образом, консенсус-прогноз Bloomberg (-0,1% м/м и +3,5% г/г). "На наш взгляд, в сочетании с более высокими, чем ожидалось, показателями индексов PMI более высокие темпы инфляции увеличивают вероятность того, что на своем ближайшем заседании по денежно-кредитной политике (18 сентября) ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений. По нашим оценкам, именно такой сценарий в данный момент заложили в цены и рынок ОФЗ, и инструменты денежного рынка. На данный момент спреды между ставками FRA 1x4/3x6 и 3 -месячной ставкой MosPrime сжались почти до нуля – точно так же, как и спреды между 3- и 6-месячными свопами на ключевую ставку и текущим значением самой ставки. Интересно, что, судя по более длинным ставкам, участники рынка даже ожидают повышения ключевой ставки на горизонте ближайших 12 месяцев. В частности, спред между FRA 9x12 и 3-месячной ставкой MosPrime сейчас равен +19 бп, а ставка годового свопа на ключевую ставку превышает ее текущее значение на 21 бп" - указывают специалисты. "Ближний конец кривой ОФЗ (выпуски сроком обращения менее четырех лет) в основном торгуется в диапазоне 4,3–4,9% по доходности. В то же время длинные ОФЗ, доходности которых должны отражать более долгосрочные ожидания в отношении политики ЦБ, продолжают игнорировать недавнее снижение регулятором своей оценки нейтральной ставки для России. 10-летний ОФЗ-26228 торгуется примерно на 35 бп выше в доходности, чем на момент объявления о пересмотре нейтральной ставки, а спред между доходностью 10-летних ОФЗ и ключевой ставкой остается вблизи 6-летних максимумов, - пишут аналитики "ВТБ Капитала". - Мы полагаем, что готовность Минфина размещать больше бумаг с плавающей ставкой (так, на прошлой неделе объем размещения флоутера составил 188 млрд руб. против 54 млрд руб. в среднем на четырех предыдущих аукционах; соотношение спроса и фактического объема размещения снизилось с 5,4x до 1,7x) должна ослабить давление на выпуски ОФЗ-ПД, вызванное опасениями по поводу значительного плана заимствований".
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07 сентября 2020 года 13:26
Аналитики ITI Capital с осторожностью смотрят на ОФЗ в ближайшей перспективе и не видят в настоящий момент поводов для наращивания позиций в них, сообщается в комментарии компании. Динамика цен рисковых активов на развивающихся рынках развернулась во второй половине августа после достижения... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:48
Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "выше рынка" по бумагам ПАО "Полюс", несмотря на его достаточно дорогую оценку относительно аналогов и своих собственных мультипликаторов, сообщается в обзоре. "Полюс" сообщил о высоком уровне EBITDA во 2К20 в размере $860 млн (+46% кв/кв, на 2% выше... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:20
Политика более высокой терпимости к инфляции со стороны США может способствовать долгосрочному спросу на золото - "Открытие Брокер"
оррекционное укрепление американской валюты во второй половине прошлой недели негативно сказалось на золоте, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1251,50 тонн до 1250,04 тонн. Впрочем, по мнению специалиста... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:00
Продажи в сегменте информационных и телекоммуникационных услуг продолжатся, но возможен переток средств в недооцененный производственный сектор, говорится в комментарии ITI Capital. Аналитики ITI Capital констатируют, что продолжается коррекция в значительно перекупленном сегменте информационных... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:15
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $40 до $42 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. Как говорится в отчете, эксперты повысили... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:00
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что никаких новостных причин для снижения нефти нет, просто идет техническое "медвежье" движение после пробития нижней границы боковика $44,5 за баррель Brent. "Вероятность ухода котировок в район $40 за баррель велика. Но если и эта отметка... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:39
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в ближайшее время можно ожидать сдерживания восстановления цен рублевых облигаций, 10-летние ОФЗ на текущей неделе будут торговаться в диапазоне 6,10-6,20% годовых, говорится в комментарии банка. Цены рублевых облигаций ОФЗ в пятницу выросли, однако рынок... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:25
Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"
(расширен 1-й абзац, добавлен текст после него) Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:10
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 146 рублей до 165 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:58
налитики "Атона" считают, что российский рынок акций начнет торги понедельника снижением на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:53
Индекс Мосбиржи в понедельник может продолжить падение к ближайшему значимому "круглому" уровню 2900 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 2900-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:48
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале сессии понедельника российская валюта может оказаться под некоторым давлением со стороны негативной динамики рынка энергоносителей. При этом боковое движение валют развивающихся стран в начале... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:41
Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"
Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги, считает... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:35
Целью роста пары доллар/рубль является район чуть выше 77 руб./$1, и при появлении негативных новостей из Германии или Белоруссии она может быть достигнута уже на этой неделе, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Рубль в паре с долларом последние дни прошлой недели консолидировался над... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:25
Несмотря на негативный внешний фон, в начале сессии понедельника российский рынок акций может удержать позиции у уровней закрытия прошлой недели, отыгрывая восстановление американских площадок, прошедшее в пятницу вечером, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Это нивелирует давление со стороны... читать дальше
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