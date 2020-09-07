Политика более высокой терпимости к инфляции со стороны США может способствовать долгосрочному спросу на золото - "Открытие Брокер"

Коррекционное укрепление американской валюты во второй половине прошлой недели негативно сказалось на золоте, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1251,50 тонн до 1250,04 тонн. Впрочем, по мнению специалиста компании, пока нельзя говорить, что ожидания по золоту претерпели какие-то тотальные изменения. Политика более высокой терпимости к инфляции со стороны США может способствовать долгосрочному спросу на золото в качестве инструмента защиты от размытия ценности доллара, считает Кочетков.