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07 сентября 2020 года 10:39
Драйверов для роста ОФЗ сейчас нет - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в ближайшее время можно ожидать сдерживания восстановления цен рублевых облигаций, 10-летние ОФЗ на текущей неделе будут торговаться в диапазоне 6,10-6,20% годовых, говорится в комментарии банка. Цены рублевых облигаций ОФЗ в пятницу выросли, однако рынок не смог полностью восстановить потери, понесенные в среду и четверг, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Доходность 10-летних ОФЗ закрепилась на уровне 6,13% годовых (-5 б.п. в пятницу, +3 б.п. за неделю). По данным Росстата, инфляция за август выросла до 3,6% по сравнению с 3,4% в июле и 3,2% в июне. "Мы не исключаем, что при такой динамике инфляции ЦБР возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки на заседании 18 сентября, что в ближайшее время будет сдерживать восстановление цен рублевых облигаций. Снижение нефтяных цен также лишает рынок ОФЗ драйверов роста. На текущей неделе ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в диапазоне 6,10-6,20% годовых", - указывает Монастыршин. Котировки российских евробондов в пятницу снижались вместе с остальными ЕМ, отыгрывая рост доходности UST-10 до 0,72% (+8 б.п.). "Вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда продемонстрировали снижение безработицы на 2 процентных пункта до 8,4%, что усилило опасения сворачивания монетарных стимулов. Впрочем, председатель ФРС отметил, что несмотря на позитивные данные по безработице за август, экономике еще предстоит пройти долгий путь восстановления. Для поддержки экономики процентные ставки будут оставаться низкими длительное время, которое будет измеряться годами. Ожидания сохранения монетарных стимулов ФРС на текущей неделе могут сгладить давление на российские евробонды от снижающихся нефтяных цен", - отмечает специалист банка.
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07 сентября 2020 года 13:26
Аналитики ITI Capital с осторожностью смотрят на ОФЗ в ближайшей перспективе и не видят в настоящий момент поводов для наращивания позиций в них, сообщается в комментарии компании. Динамика цен рисковых активов на развивающихся рынках развернулась во второй половине августа после достижения... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:48
Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "выше рынка" по бумагам ПАО "Полюс", несмотря на его достаточно дорогую оценку относительно аналогов и своих собственных мультипликаторов, сообщается в обзоре. "Полюс" сообщил о высоком уровне EBITDA во 2К20 в размере $860 млн (+46% кв/кв, на 2% выше... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:20
Политика более высокой терпимости к инфляции со стороны США может способствовать долгосрочному спросу на золото - "Открытие Брокер"
оррекционное укрепление американской валюты во второй половине прошлой недели негативно сказалось на золоте, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1251,50 тонн до 1250,04 тонн. Впрочем, по мнению специалиста... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:00
Продажи в сегменте информационных и телекоммуникационных услуг продолжатся, но возможен переток средств в недооцененный производственный сектор, говорится в комментарии ITI Capital. Аналитики ITI Capital констатируют, что продолжается коррекция в значительно перекупленном сегменте информационных... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:35
Рынок ОФЗ в настоящее время не ожидает изменения ключевой ставки Центробанком РФ 18 сентября - "ВТБ Капитал"
Рынок ОФЗ в настоящее время не ожидает изменения ключевой ставки Центробанком РФ на заседании 18 сентября 2020 года, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Эксперты "ВТБ Капитала" отмечают, что, по данным Национального расчетного депозитария, за последнюю неделю иностранные инвесторы купили ОФЗ в... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:15
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $40 до $42 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. Как говорится в отчете, эксперты повысили... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:00
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что никаких новостных причин для снижения нефти нет, просто идет техническое "медвежье" движение после пробития нижней границы боковика $44,5 за баррель Brent. "Вероятность ухода котировок в район $40 за баррель велика. Но если и эта отметка... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:25
Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"
(расширен 1-й абзац, добавлен текст после него) Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:10
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 146 рублей до 165 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:58
налитики "Атона" считают, что российский рынок акций начнет торги понедельника снижением на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:53
Индекс Мосбиржи в понедельник может продолжить падение к ближайшему значимому "круглому" уровню 2900 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 2900-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:48
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале сессии понедельника российская валюта может оказаться под некоторым давлением со стороны негативной динамики рынка энергоносителей. При этом боковое движение валют развивающихся стран в начале... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:41
Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"
Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги, считает... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:35
Целью роста пары доллар/рубль является район чуть выше 77 руб./$1, и при появлении негативных новостей из Германии или Белоруссии она может быть достигнута уже на этой неделе, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Рубль в паре с долларом последние дни прошлой недели консолидировался над... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:25
Несмотря на негативный внешний фон, в начале сессии понедельника российский рынок акций может удержать позиции у уровней закрытия прошлой недели, отыгрывая восстановление американских площадок, прошедшее в пятницу вечером, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Это нивелирует давление со стороны... читать дальше
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