Индекс Мосбиржи в понедельник может продолжить падение к 2900 пунктам - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в понедельник может продолжить падение к ближайшему значимому "круглому" уровню 2900 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 2900-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2930, 2940 пунктов. После негативного старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить падение к ближайшему значимому "круглому" уровню 2900 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода важной иностранной макроэкономической статистики в понедельник не ожидается. Кроме того, отмечает Манжос, рынок акций в США будет закрыт. Поэтому, указывает эксперт, во второй половине дня динамика российских фондовых индексов будет по большей части зависеть от изменения стоимости фьючерсов на нефть.