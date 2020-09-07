Вероятность ухода котировок нефти марки Brent в район $40 за баррель велика - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что никаких новостных причин для снижения нефти нет, просто идет техническое "медвежье" движение после пробития нижней границы боковика $44,5 за баррель Brent. "Вероятность ухода котировок в район $40 за баррель велика. Но если и эта отметка не устоит, падение лишь ускорится на закрытии длинных позиций по "стопам" и началом продаж нефтяных срочных контрактов реальным сектором для хеджирования от еще более низких цен", - указывает он в комментарии компании.