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Главная / Мнения аналитиков / Цель роста пары доллар/рубль - район чуть выше 77 руб./$1 - "Алор Брокер"
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07 сентября 2020 года 09:35
Цель роста пары доллар/рубль - район чуть выше 77 руб./$1 - "Алор Брокер"
Целью роста пары доллар/рубль является район чуть выше 77 руб./$1, и при появлении негативных новостей из Германии или Белоруссии она может быть достигнута уже на этой неделе, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Рубль в паре с долларом последние дни прошлой недели консолидировался над отметкой чуть выше 75 руб./$1. Не исключено, что мы увидим попытки пары уйти под этот уровень, но более вероятным выглядит дальнейшее ослабление рубля. В понедельник рубль вниз будет тянуть дешевеющая нефть, а рублевых "быков" сдерживать "политическая удавка", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Тревожная ситуация сложилась на рынке ОФЗ: индекс Мосбиржи гособлигаций закрыл неделю на сильной поддержке. Ее пробитие спровоцирует усиление распродаж минфиновского госдолга и создаст еще большую нагрузку на рубль. Целью роста пары доллар/рубль является район чуть выше 77 руб./$1, и при появлении негативных новостей из Германии или Белоруссии она может быть достигнута уже на этой неделе".
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07 сентября 2020 года 13:26
Аналитики ITI Capital с осторожностью смотрят на ОФЗ в ближайшей перспективе и не видят в настоящий момент поводов для наращивания позиций в них, сообщается в комментарии компании. Динамика цен рисковых активов на развивающихся рынках развернулась во второй половине августа после достижения... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:48
Аналитики "Атона" сохраняют рейтинг "выше рынка" по бумагам ПАО "Полюс", несмотря на его достаточно дорогую оценку относительно аналогов и своих собственных мультипликаторов, сообщается в обзоре. "Полюс" сообщил о высоком уровне EBITDA во 2К20 в размере $860 млн (+46% кв/кв, на 2% выше... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:20
Политика более высокой терпимости к инфляции со стороны США может способствовать долгосрочному спросу на золото - "Открытие Брокер"
оррекционное укрепление американской валюты во второй половине прошлой недели негативно сказалось на золоте, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1251,50 тонн до 1250,04 тонн. Впрочем, по мнению специалиста... читать дальше
.07 сентября 2020 года 12:00
Продажи в сегменте информационных и телекоммуникационных услуг продолжатся, но возможен переток средств в недооцененный производственный сектор, говорится в комментарии ITI Capital. Аналитики ITI Capital констатируют, что продолжается коррекция в значительно перекупленном сегменте информационных... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:35
Рынок ОФЗ в настоящее время не ожидает изменения ключевой ставки Центробанком РФ 18 сентября - "ВТБ Капитал"
Рынок ОФЗ в настоящее время не ожидает изменения ключевой ставки Центробанком РФ на заседании 18 сентября 2020 года, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Эксперты "ВТБ Капитала" отмечают, что, по данным Национального расчетного депозитария, за последнюю неделю иностранные инвесторы купили ОФЗ в... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:15
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $40 до $42 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. Как говорится в отчете, эксперты повысили... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:00
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что никаких новостных причин для снижения нефти нет, просто идет техническое "медвежье" движение после пробития нижней границы боковика $44,5 за баррель Brent. "Вероятность ухода котировок в район $40 за баррель велика. Но если и эта отметка... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:39
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в ближайшее время можно ожидать сдерживания восстановления цен рублевых облигаций, 10-летние ОФЗ на текущей неделе будут торговаться в диапазоне 6,10-6,20% годовых, говорится в комментарии банка. Цены рублевых облигаций ОФЗ в пятницу выросли, однако рынок... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:25
Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"
(расширен 1-й абзац, добавлен текст после него) Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:10
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 146 рублей до 165 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:58
налитики "Атона" считают, что российский рынок акций начнет торги понедельника снижением на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:53
Индекс Мосбиржи в понедельник может продолжить падение к ближайшему значимому "круглому" уровню 2900 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 2900-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:48
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале сессии понедельника российская валюта может оказаться под некоторым давлением со стороны негативной динамики рынка энергоносителей. При этом боковое движение валют развивающихся стран в начале... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:41
Возможное включение акций Polymetal в индекс GDM приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги - "ВТБ Капитал"
Возможное включение акций Polymetal (MOEX: POLY) в индекс NYSE Arca Gold Miners (GDM, который является бенчмарком для VanEck Vectors Gold Miners ETF - GDX) по итогам его пересмотра, результаты которого буду объявлены 11 сентября, приведет к пассивному притоку $303-346 млн в эти бумаги, считает... читать дальше
.07 сентября 2020 года 09:25
Несмотря на негативный внешний фон, в начале сессии понедельника российский рынок акций может удержать позиции у уровней закрытия прошлой недели, отыгрывая восстановление американских площадок, прошедшее в пятницу вечером, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Это нивелирует давление со стороны... читать дальше
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