Цель роста пары доллар/рубль - район чуть выше 77 руб./$1 - "Алор Брокер"

Целью роста пары доллар/рубль является район чуть выше 77 руб./$1, и при появлении негативных новостей из Германии или Белоруссии она может быть достигнута уже на этой неделе, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Рубль в паре с долларом последние дни прошлой недели консолидировался над отметкой чуть выше 75 руб./$1. Не исключено, что мы увидим попытки пары уйти под этот уровень, но более вероятным выглядит дальнейшее ослабление рубля. В понедельник рубль вниз будет тянуть дешевеющая нефть, а рублевых "быков" сдерживать "политическая удавка", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Тревожная ситуация сложилась на рынке ОФЗ: индекс Мосбиржи гособлигаций закрыл неделю на сильной поддержке. Ее пробитие спровоцирует усиление распродаж минфиновского госдолга и создаст еще большую нагрузку на рубль. Целью роста пары доллар/рубль является район чуть выше 77 руб./$1, и при появлении негативных новостей из Германии или Белоруссии она может быть достигнута уже на этой неделе".