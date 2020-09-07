Снижение рынка акций продолжится - "Алор Брокер"

Торги акциями в понедельник начнутся с небольшого снижения, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"За выходные на политическом "фронте" принципиальных изменений не произошло, но нет сомнений, что негативные для рублевых активов новости еще поступят. И именно эти ожидания будут больше всего сдерживать покупателей. Фондовая Америка в понедельник не откроется по случаю Дня труда, но американские фьючерсы будут торговаться до 20:00 мск, и пока они снижаются. В минусе находятся промышленные и драгоценные металлы, 1,5% теряет нефть. После нашего закрытия в пятницу американские рынок немного отскочил, так что с учетом совокупности всех факторов откроемся мы лишь небольшим снижением", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.