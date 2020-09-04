Рынок акций РФ на неделе снизился из-за упавшей нефти и роста санкционных рисков

Рынок акций в начале сентября снизился из-за упавшей нефти после прошедшего в Мексиканском заливе урагана "Лаура" и возросших санкционных опасений на фоне продолжающегося политического кризиса в Белоруссии и заявлений Запада в отношении ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Индекс МосБиржи опустился к уровням месячной давности, индекс РТС локально достигал июльских значений.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 27 августа по 2 сентября составил $2 млн (2 неделя оттока) против $30 чистого оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $3 млн по сравнению с чистым оттоком $10 млн на предыдущей неделе.

В период с 31 августа по 4 сентября индекс МосБиржи снизился на 2% и составил 2921,55 пункта, индекс РТС потерял 3,6% и достиг 1220,01 пункта на фоне роста доллара к 75,45 руб./$1 (+1,44 рубля) и снижения ноябрьской нефти Brent в район $42,85 за баррель (-6,7%).

Рынок акций РФ на последних августовских торгах снизился вслед за мировыми фондовыми площадками, выпускающими пар после ралли; индекс МосБиржи после утреннего тестирования рубежа 3000 пунктов откатился ниже 2970 пунктов, при этом лучше рынка оставались обновившие свои максимумы и показавшие рекордные обороты бумаги "Яндекса" (+6,1%, оборот превысил 112,857 млрд рублей) в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia с 1 сентября.

Поддержку акциям "Газпрома" (-1,1%) оказал отчет за второй квартал по МСФО: чистая прибыль (прибыль, относящаяся к акционерам) упала на 50% - до 149,168 млрд рублей, что оказалось выше среднерыночного прогноза в 139 млрд рублей. Нефть Brent стабилизировалась у $45,6 за баррель после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США. Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes показали снижение буровой активности в США: число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.

Во вторник, 1 сентября, рынок акций вырос вслед за нефтью и фондовыми индикаторами в США в ожидании результатов разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также на фоне неплохой статистики по Китаю; индекс МосБиржи поднялся до 2975 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургических компаний на фоне роста цен на металлы, а просели после ралли акции "Яндекса" (-3,1%). Подросли акции "ТГК-1" (+1%) на фоне известий, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинг на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до 53,1 пункта - максимума с января 2011 года на фоне увеличения как внутреннего, так и внешнего спроса (ожидалось снижение до 52,6 пункта). Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе поднялся до 56 пунктов, при прогнозах роста до 54,5 пункта с июльских 54,2 пункта. Нефть Brent подросла к $45,9 за баррель на фоне ослабления доллара на Forex.

Попытка рынка акций РФ подрасти в среду вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях новых экономических стимулов в США завершилась распродажами вслед за упавшей нефтью и на фоне заявлений Германии и России по отравлению известного оппозиционера Навального - инвесторы предпочли сократить позиции из-за возросших геополитических рисков и опасений новых западных санкций. Индекс МосБиржи после тестирования днем рубежа 3000 пунктов скатился к закрытию торгов в район 2955 пунктов - уровню месячной давности.

Российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ, сообщил информированный источник в Москве. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в среду, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". По его словам, правительство ФРГ проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным, будут в ближайшие дни обсуждать совместную реакцию.

Просели акции "Детского мира" (-0,8%, 112,1 рубля) после прошедшего SPO по цене 112 рублей, в результате которого количество бумаг в свободном обращении достигло 100% (свои пакеты продали АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд, что в сумме составляет 25% + 1 акция).

Нефть Brent в среду упала к $44,5 за баррель на фоне укрепления доллара, хотя статистика Минэнерго США о запасах оказалась позитивной (запасы за неделю упали на 9,36 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,2-2 млн баррелей) - трейдеры списали это на последствия урагана "Лаура" и проблемы с реализацией соглашения ОПЕК+ (Ирак пытается договориться о снятии ограничений на I квартал 2021 года).

В четверг рынок акций РФ провалился к июльским значениям индекса РТС на фоне дешевеющей нефти и санкционных опасений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Навального; заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не вызвали оптимизма среди инвесторов. Индекс МосБиржи просел к 2930 пунктам, индекс РТС упал в район 1220 пунктов.

Германия, Великобритания, Франция и США призвали Москву дать ответ на случившееся с Навальным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для обвинений российского государства в причастности к отравлению Навального нет никаких оснований, в Кремле не усматривают причин для санкций против России и проекта "Северный поток 2" в связи с этой ситуацией.

Внешние рынки также просели на фоне слабой макростатистики. Розничные продажи в еврозоне в июле снизились на 1,3%, тогда как ожидался подъем на 1,5%. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56,9 пункта, при прогнозах снижения до 57 пунктов с июльских 58,1 пункта. Нефть Brent локально падала до $43,15 за баррель на фоне известий, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+; вечером цена Brent отскочила до $44 за баррель.

В пятницу рынок акций после локальной консолидации днем продолжил сползание вниз вслед за мировыми рынками и нефтью, которые также после небольшой коррекции вернулись к снижению. Индекс МосБиржи опустился в район 2920 пунктов, индекс РТС - в район 1220 пунктов. Выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+2,9%) и ПАО "Полюс" (+1,5%), упали вслед за NASDAQ (-2,6%) акции "Яндекса" (-3,4%) и ГДР Mail.ru Group (-3%).

В США дефицит внешнеторгового баланса в июле увеличился на 18,9% и составил $63,56 млрд, тогда как эксперты ожидали роста отрицательного сальдо баланса до $58 млрд. Заказы промпредприятий Германии в июле выросли на 2,8%, тогда как ожидался рост на 5%.

По итогам недели с 31 августа по 4 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Детского мира" (-8%), "Русснефти" (-6%), ПАО "Полюс" (-6%); лучше рынка оказались акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+7%), "РусАла" (+6%), "ФосАгро" (+5%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять макростатитика, новости о стимулах экономики США, а также дальнейшая реакция Запада на ситуацию с Навальным; для индекса МосБиржи коридор движения может составить 2850-2950 пунктов, для индекса РТС - 1180-1270 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".