.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером возобновил снижение к доллару и продолжает повышаться к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке
.
ГЛАВНОЕ
В августе в РФ зафиксирована нулевая инфляция
В России в августе зафиксирована нулевая инфляция, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию в 0,1%. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,6%
 
Минфин предложил увеличить расходы бюджета на 900 млрд руб.
Предельный общий объем расходов федерального бюджета РФ на 2021 год может быть увеличен на 875 млрд рублей за счет увеличения объема средств, ранее составлявших Фонд развития. Минфин РФ подготовил поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые создают...
 
Правительство запретит снижать прожиточный минимум
Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах, пишут "Известия" с ссылкой на источники, близкие к кабмину. Прожиточный минимум (ПМ) - социально ориентированный экономический показатель, который предназначен для...
 
Банки начинают борьбу за самозанятых
Банки начинают борьбу за новый тип зарплатных клиентов - самозанятых сотрудников крупных компаний. В частности, в последнее время состоялся ряд масштабных сделок с курьерскими службами - например, между "Сбермаркетом" и Тинькофф-банком, а также...
 
04 сентября 2020 года 19:35

Рубль вечером возобновил снижение к доллару и продолжает повышаться к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 4 сентября. Доллар перешел к небольшому повышению, евро продолжает немного дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 75,36 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,11 руб./EUR1, подешевев на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,58 копейки - до 81,55 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар растет к большинству мировых валют после выхода позитивных данных по состоянию американского рынка труда. Участники внутреннего валютного рынка при этом не проявляют особой активности на фоне отсутствия нового негатива вокруг предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщило в пятницу Минтруда США, безработица в стране в прошлом месяце упала до 8,4% с июльских 10,2% при ожидавшемся аналитиками снижении до 9,8%.

Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 1,371 млн, в июле, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 1,734 млн, а не на 1,763 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в августе на 1,4 млн, сообщил Trading Economics.

Союзники по НАТО продолжают консультации о том, как следует отреагировать на данные об отравлении Навального, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на совете НАТО на уровне послов, созванном специально в связи с этим инцидентом.

Столтенберг отметил, что виновные в отравлении должны быть привлечены к ответственности, а российской стороне следует передать ОЗХО всю информацию о программе по работе над веществами группы "Новичок".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, какие меры может принять альянс в связи с этой историей, генсек отметил: "Я не буду спекулировать на эту тему".

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль со среды практически стоит на месте, после того как в этот день доллар подорожал почти на два рубля на сообщениях, что Алексея Навального могли отравить ядом "Новичок", который печально известен в связи с делом Скрипалей. "Давление на рубль также оказывает низкий спрос на внешних рынках в преддверии праздника - Дня труда в США, который отмечается в понедельник. Обычно участники рынка закрывают в таких случаях рискованные позиции", - говорит Наумова.

"Риски немедленной реакции Евросоюза по заявлениям Германии о здоровье известного российского оппозиционера снизились после того, как Еврокомиссия заявила о возможности каких-либо мер лишь после тщательного расследования. Без этих рисков на рубль продолжают работать его фундаментальные качества в виде реальной положительной доходности в мире, где преобладают отрицательные значения, включая доллар и евро. Аукционы 2 сентября показали, что при большей щедрости Минфина инвесторы готовы скупать облигации федерального займа в больших объемах. Во всяком случае, на прошедших аукционах был установлен рекорд размещения - более 215 млрд рублей. Соответственно, если внешнеполитические риски будут смягчаться, то тенденция на укрепление "россиянина" вновь станет актуальной с целями до 70,0 за доллар и 84,0 за евро в ближайшие месяцы", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть снова перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу на фоне укрепления доллара США после публикации данных о безработице в стране, пишет Trading Economics.

При этом недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с июня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 2,95% - до $42,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 3,43% - до $39,95 за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на саммите GMIS2020, что мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-10 млн баррелей в сутки к уровню 2019 года. В то же время он отметил, что ситуация на нефтяном рынке сегодня "гораздо более понятная, чем в апреле".

Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg. В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

ЦБ РФ 31 августа, а также 1 и 2 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 28,57 копейки, до 75,1823 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,69 копейки, до 89,0384 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 25,69 копейки по отношению к четвергу и составил 75,1249 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 6,78 копейки и составил 75,2342 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 998,527 млн, из которых $656,823 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 341,704 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,37 копейки, до 88,9778 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 12,03 копейки и составил 88,9559 копейки руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR454,656 млн, из которых EUR158,952 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,704 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт - до 4,31% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом - 4,52%, 4,65% и 4,66% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 сентября 2020 года 19:36
Рынок акций РФ на неделе снизился из-за упавшей нефти и роста санкционных рисков
Рынок акций в начале сентября снизился из-за упавшей нефти после прошедшего в Мексиканском заливе урагана "Лаура" и возросших санкционных опасений на фоне продолжающегося политического кризиса в Белоруссии и заявлений Запада в отношении ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Индекс МосБиржи опустился к уровням месячной давности, индекс РТС локально достигал июльских значений.    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 19:28
Рынок акций РФ завершил день снижением вслед за миром, лидировали Яндекс и Mail.ru на фоне обвала Nasdaq
Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением индексов вслед за откатом мировых фондовых площадок и нефти, проигнорировавших в силу перегретости неплохую статистику по американскому рынку труда; лидировали в откате акции "Яндекса" и ГДР Mail.ru Group на фоне обвала высокотехнологического индекса Nasdaq.    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 19:11
Цены евробондов РФ, подраставшие в начале недели, развернулись вниз на фоне возросших санкционных рисков
Москва. 4 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, подраставшие в начале недели, 2 сентября развернулись вниз и завершили неделю небольшим снижением на фоне возросших санкционных рисков после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 19:08
Рублевые облигации являются интересным инструментом для инвестиций в настоящее время - ВТБ Капитал Инвестиции
Рублевые облигации являются интересным инструментом для инвестиций в настоящее время, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. "Рубль сохраняет существенный потенциал для...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 18:45
Газпромбанк поднял оценку GDR и акций АФК "Система" на 12-20%, подтвердив рейтинг "покупать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 20 рублей до 24 рублей и с $5,7 до $6,4 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг)...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 18:33
ITI Capital не видит поводов для наращивания позиций в ОФЗ
ITI Capital в настоящий момент не видит поводов для наращивания позиций в ОФЗ, отмечается в аналитическом материале аналитиков инвесткомпании Сергея Волобоева, Ольги Николаевой и Искандера Луцко. Эксперты стали с осторожностью смотреть на ОФЗ в ближайшей перспективе и пока не рекомендуют...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 18:05
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. При этом эксперт советует помнить, что в моменте компания покажет снижение финансовых результатов из-за продажи...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 17:39
Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар - "Открытие Брокер"
Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар и 84,0 за евро в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Рубль продолжил восстанавливать свои позиции, чему способствовал выход нефти из минуса. К...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 17:00
Золото остается очень дорогим средством страхования - Julius Baer
Беспрецедентная неопределенность обеспечивает краткосрочную поддержку котировкам золота, но его страховые функции остаются дорогими, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы полагаем, что летнее ралли на рынке золота в основном было вызвано краткосрочными спекулянтами, сторонниками тренда и...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 16:35
Julius Baer отдает предпочтение циклическим акциям высокого качества
Аналитики Julius Baer в циклическом и технологическом сегментах предпочитают акции высокого качества, которые приносят стабильную прибыль и представляют компании с сильными рыночными позициями и балансами, говорится в комментарии. "В свете отрицательных реальных процентных ставок, сверхнизких...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 16:11
Ралли цен на медь выглядит несколько оптимистичным - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что ралли в меди выглядит несколько оптимистичным. Средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году, сообщается в обзоре банка. Ранее на этой неделе цена на медь превысила $6800/т, достигнув самого высокого уровня за два года. Мировые запасы...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 15:47
Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений на тему санкций
Москва. 4 сентября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений по санкционной тематике.    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 15:37
ОФЗ с плавающей ставкой могут стать фаворитами рынка - "Универ Сбережения"
Облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой интересны локальным крупным банкам, у которых еще долгое время будет сохраняться профицит ликвидности, и пенсионным фондам; такие выпуски являются более выгодной альтернативой размещению денежных средств на открытом рынке и будут защитными в...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 15:13
Brent может вернуться к фундаментальному диапазону $38-42/барр. - Промсвязьбанк
налитики Промсвязьбанка констатируют, что в течение недели Brent показывала нисходящую динамику, под конец пытаясь остаться в зоне $42-44/барр. На первый план вышли опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть на фоне более слабых, чем ожидалось, макроданных...    читать дальше
.
04 сентября 2020 года 14:53
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 74 - 75,5 руб./долл., 88 - 89,5 руб./евро - УБРиР
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю составит 74 - 75,5 руб./доллар и 88 - 89,5 руб./евро: подешевевшая на этой неделе нефть играет против рубля, а снижение Центробанком РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила также не добавляет оптимизма рублю, отмечает операционный директор...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.