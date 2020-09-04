Рынок акций РФ завершил день снижением вслед за миром, лидировали Яндекс и Mail.ru на фоне обвала Nasdaq

Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением индексов вслед за откатом мировых фондовых площадок и нефти, проигнорировавших в силу перегретости неплохую статистику по американскому рынку труда; лидировали в откате акции "Яндекса" и ГДР Mail.ru Group на фоне обвала высокотехнологического индекса Nasdaq.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2921,55 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1220,01 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 75,45 рубля (+0,17 рубля), золото просело до $1926,7 за унцию (-0,6%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-3,6%, доллар вырос на 1,44 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (-3,4%), ГДР Mail.ru Group (-3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Московской биржи" (-1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), НЛМК (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), ММК (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

Выросли акции "НОВАТЭКа" (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

По словам консультанта по управлению капиталом компании "БКС брокер" Алексея Логиненкова, котировки Brent и спрос на рисковые активы в пятницу остался под давлением на фоне слабых макроданных, усиления напряженности в отношениях США и Китая, а также опасений по поводу роста мирового спроса и замедления динамики импорта Китая - крупнейшего потребителя нефти. Угроза COVID-19 также сохраняется, что дополнительно ухудшает настроения на рынках. Некоторый позитив может привнести новый подход ФРС к инфляции, который предполагает существенные изменения и которые пока не нашел отражение в рыночных оценках.

В целом в конце недели крупнейшие секторы российского рынка (финансовый, нефтяной и металлургический) попали под пресс возросших геополитических угроз для России, в то время как повышение стоимости историй внутреннего спроса (в попытке заставить деньги работать на фоне усилившихся валютных рисков) стало лишь временной попыткой защититься от атаки "медведей". Экспортеры стали (НЛМК, "Северсталь"), ритейлеры ("Магнит" (MOEX: MGNT), X5 Retail (MOEX: FIVE)), а также бумаги компаний, связанных с сельхозсектором ("Русагро" (MOEX: AGRO), "ФосАгро" (MOEX: PHOR)), выглядели чуть сильнее, но смогли лишь немного улучшить итоговый негативный результат. "Норникель" оказался исключением, поскольку по-прежнему пользуется спросом у зарубежных инвесторов: доминирующие позиции и привлекательные ценовые уровни обеспечили бумаге поддержку. "Яндекс" и Mail.ru Group подешевели вслед за просадкой Nasdaq, котировки "Аэрофлота" оставались стабильными после объявления об открытии ряда маршрутов после пандемии.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, российский рынок в пятницу оставался склонным к снижению, отражая неуверенность на внешних рынках. В этом ему помогала нефть, которая не смогла полноценно скорректироваться и развернулась вниз. Обвал высокотехнологичных акций в США имеет малое влияние на российские реалии, но бумаги российского IT-гиганта "Яндекс" отреагировали снижением. В лидерах были Petropavlovsk (MOEX: POGR), "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), "Полюс", "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) и "АЛРОСА". Интерес к акциям золотодобывающих компаний вновь вернулся вместе с коррекцией вверх по золоту.

Риски немедленной реакции Евросоюза по заявлениям Германии о здоровье известного российского оппозиционера снизились после того, как Еврокомиссия заявила о возможности каких-либо мер лишь после тщательного расследования.

На нефтяном рынке сохраняются опасения по поводу дальнейшего восстановления спроса. В США уже на прошлой неделе потребление бензина сократилось почти на 4% по сравнению с предыдущей. Впереди День труда, который завершает высокий летний сезон. Затем начинаются профилактические работы на НПЗ в Северном полушарии, которые также снизят потребление нефти. Пока обнадеживает лишь то, что показатели деловой активности в августе не испортились до такой степени, чтобы указывать на возобновление спада деловой активности, считает аналитик.

Вышедшую в США статистику по рынку труда нельзя назвать сильной или слабой. Отчет указывает на дальнейшее восстановление рынка труда, что будет стимулировать ротацию инвесторов из разогретых бумаг высокотехнологичных компаний в цикличные секторы. Нефть отреагировала на отчетность сползанием в "минус". Российский рынок не нашел поводов для роста, и его слабость, вероятно, сохранится в начале будущей недели. Впрочем, в понедельник российским, европейским и азиатским инвесторам придется обойтись без американского ориентира из-за Дня труда в США, отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), поводом для нисходящей коррекции рынков в конце недели стали нарастающие опасения относительно сроков восстановления мировой экономики, на фоне чего инвесторы предпочитают зафиксировать полученную в ходе длительного ралли прибыль. Этому способствуют и выступления руководителей Федеральной резервной системы США, заявляющих о том, что восстановление экономики к докризисным значениям не произойдет быстро и потребует еще больше усилий государства в части поддержки как монетарной, так и фискальной политики. Об этом в своем выступлении накануне говорил и глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги в США начинались повышением трех основных индексов, которые, однако, вскоре вышли в ощутимый "минус" во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 при этом преодолел среднюю полосу Боллинджера дневного графика (3425 пунктов), что указывает на риски развития снижения в район 3300 пунктов (нижняя полоса Боллинджера).

Первоначально американские площадки получили импульс к росту после публикации данных о росте занятости вне сельскохозяйственного сектора в августе на 1,37 млн (ожидалось +1,4 млн) при падении уровня безработицы с 10,2% до 8,4% (ожидалось 9,8%). Коррекционные настроения, однако, вновь возобладали, указывая на сильное желание покупателей зафиксировать прибыль. В Европе биржи последовали за коррекционным настроем США и нефтяных площадок.

Цена Brent вновь оказалась ниже краткосрочной поддержки $43,6 за баррель, что подтверждает риски движения в район минимумов конца июля $41,4 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу, несмотря на общемировые продажи, остались выше психологически важных отметок 2900 и 1200 пунктов. Опасность развития нисходящего движения в район 2800 и 1100 пунктов, однако, остается актуальной. Покупатели отдали "медведям" краткосрочную инициативу и вероятно, теперь лишь ждут новых триггеров. Инвесторы замерли в ожидании санкционных новостей, которые в любой момент могут потрясти как акции, так и рубль. Однозначности в вопросе введения новых ограничений и их потенциального масштаба, однако, пока нет, в связи с чем участники предпочитают занять выжидательную позицию. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2860-2950 пунктов, считает Кожухова.

В США рынок акций в четверг упал на 1,2-5% на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев - Nasdaq обвалился на 5%. Явных причин для распродаж, приведших к самому существенному снижению индексов США с июня, не было.

В пятницу в Азии также преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%), развернулась вниз после дневного роста Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снизились на 0,9-1,7%) и продолжился откат в США (индекс S&P 500 упал на 2,3%, до 3375 пунктов; Nasdaq упал на 2,6%).

Заказы промпредприятий Германии в июле выросли на 2,8%, тогда как ожидался рост на 5%.

Согласно вышедшим в пятницу данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 1,371 млн при прогнозах роста на 1,4 млн. В июле, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 1,734 млн, а не на 1,763 млн, как сообщалось ранее.

Безработица в США в августе упала до 8,4% при прогнозах снижения до 9,8% с июльских 10,2%.

Нефть вечером в пятницу вернулась к снижению, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,55 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $42,85 за баррель (-2,8% и -0,8% в четверг), октябрьская цена WTI - $40,05 за баррель (-3,2% и -0,3% накануне).

Министерство энергетики США сообщило на этой неделе, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.

Тем временем Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-7,3%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (-3,9%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,2%), акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,6%).

Выросли бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+13,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+7,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,3%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+1,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,998 млрд рублей (из них 14,536 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,344 млрд рублей - на акции "Яндекса").