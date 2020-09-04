Цены евробондов РФ, подраставшие в начале недели, развернулись вниз на фоне возросших санкционных рисков

Москва. 4 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, подраставшие в начале недели, 2 сентября развернулись вниз и завершили неделю небольшим снижением на фоне возросших санкционных рисков после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели в целом было позитивным для инвесторов в отечественные евробонды, котировки которых росли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы развивающихся стран, а также снижению геополитических рисков. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 3 базисных пункта. Рост оптимизма на мировых долговых рынках вызвали сделанные ранее заявления главы ФРС Джерома Пауэлла об изменении стратегии американского регулятора относительного долгосрочной монетарной политики. Участники рынка ожидают, что американский ЦБ продолжит сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику довольно продолжительное время и будет более лоялен к росту инфляции, допуская ее рост выше 2%. Соответственно, мягкая монетарная политика Федрезерва США будет оказывать стимулирующее влияние не только на американскую экономику, но и на всю мировую экономику.

Торги в секторе российских еврооблигаций во вторник вновь проходили на позитивной ноте. На рынке преобладали покупатели, но покупки были довольно робкими и осторожными, поэтому рост котировок, как правило, не превышал четверти процента для среднесрочных бумаг и 0,5-0,6 процента в "длинном" сегменте. Активность в основном была сконцентрирована в самых "длинных" выпусках с погашением в 2043-2047 годах. Высокая ликвидность банковской системы, как валютная, так и рублевая, способствовала активизации покупателей еврооблигаций России в условиях стабильной внешней конъюнктуры.

Изменение настроений на рынке российских еврооблигаций произошло в середине недели на фоне усиления геополитических рисков после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ ядом группы "Новичок". Возросшие у участников рынка опасения относительно возможного объявления новых антироссийских санкций привели к активизации продавцов российских активов - рубля, акций и рублевых облигаций. Сектор валютных госбумаг также оказался во власти продавцов, но здесь снижение котировок было умеренным и не носило агрессивного характера. Иностранные инвесторы не спешили выходить из российских бумаг, обеспечивающих, с одной стороны, ненулевую доходность, а с другой стороны - имеющих высокий уровень покрытия золотовалютными резервами страны.

Ценовое снижение российских еврооблигаций в четверг продолжилось, участники рынка продолжили отыгрывать возросшие санкционные риски. Однако, как и днем ранее, снижение котировок было умеренным, несмотря даже на ухудшение конъюнктуры мировых рынков капитала. Американские фондовые индексы завершили торги 3 августа резким падением (на 2,8-5%) на фоне самых существенных потерь технологического сектора за последние несколько месяцев. У глобальных инвесторов сохранялись опасения относительно возможного замедления восстановления мировой экономики вследствие второй волны коронавирусной эпидемии.

В последний день недели котировки российских еврооблигаций еще немного снизились, но на этот раз давление шло уже со стороны базовых активов - US Treasuries, которые снизились в цене и потянули за собой практически все евробонды emerging markets. То есть "санкционный" фактор отошел в пятницу уже на второй план.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,11%, до 114,63% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries не изменился за пять дней и 4 сентября вновь составил 178 базисных пунктов). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,17% (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 3,305% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,23% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 пунктов и составил 239 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,49% (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 3,25% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за неделю на 0,11%, подешевев до 113,08% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 2,17% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,17%, до 115,06% от номинала (их доходность выросла на 2,5 пункта и составила 1,955% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,27%, до 110,44% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 6 пунктов, составив 119 базисных пунктов).

Ситуация на рынке валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, останется волатильной вследствие как возросших санкционных рисков, так и неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, участники рынка будут пристально следить за новостями относительно ситуации вокруг Алексея Навального, а также политической нестабильности в Белоруссии, что потенциально может грозить объявлением новых антироссийских санкций, и в этом случае рынок российских еврооблигаций рискует попасть под массовую распродажу. В случае, если новости на санкционную тематику будут носить нейтральный характер, то ситуация на рынке постепенно нормализуется.

Вместе с тем конъюнктура мировых рынков капитала, которая в августе была позитивной, в ближайшее время может ухудшиться из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, а также сохраняющихся натянутых взаимоотношений США и Китая. Еще одним фактором неопределенности для глобальных рынков, который будет в центре внимания инвесторов в ближайшие месяцы, являются предстоящие президентские выборы в США.