Газпромбанк поднял оценку GDR и акций АФК "Система" на 12-20%, подтвердив рейтинг "покупать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 20 рублей до 24 рублей и с $5,7 до $6,4 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" была подтверждена и для акций, и для GDR холдинга.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Система - 24,0 (текущая цена - 20,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Система (для GDR; цены в долларах США) - 6,4 (текущая цена - 5,5), рекомендация - покупать.