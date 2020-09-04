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04 сентября 2020 года 19:08
Рублевые облигации являются интересным инструментом для инвестиций в настоящее время - ВТБ Капитал Инвестиции
Рублевые облигации являются интересным инструментом для инвестиций в настоящее время, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. "Рубль сохраняет существенный потенциал для укрепления, что повышает привлекательность вложений в рублёвые облигации в текущий момент, - отмечает Потапов. - Минфин возобновил проведение аукционов по размещению ОФЗ, предоставив премию ко вторичному рынку. За неделю Минфин привлёк рекордный объём денежных средств (215 млрд руб.), что подтверждает высокий интерес инвесторов к инструменту". Эксперт сохраняет прогноз снижения ключевой ставки до 4% до конца 2020 г. Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ - 18 сентября. Э.Набиуллина напомнила, что на среднесрочном горизонте ЦБ вернётся к нейтральной денежно-кредитной политике. "Вероятная близость завершения цикла снижения ключевой ставки заставляет быть осторожными с покупкой облигаций с большим сроком до погашения. Мы составили подборку облигаций, которые могут быть потенциально интересными сейчас для приобретения - с доходностью до 7,6% годовых в рублях", - указывает Потапов. О'КЕЙ-Б01Р: ISIN-код бумаги - RU000A0JXQH8, риск - высокий, ликвидность - отличная; ЛнССМУБ1P1: ISIN-код бумаги - RU000A0JWLG3, риск - высокий, ликвидность - отличная; РЕСОЛизБП4: ISIN-код бумаги - RU000A100F95, риск - высокий, ликвидность - отличная; ЕврХол1P1R: ISIN-код бумаги - RU000A0JWBH2, риск - средний, ликвидность - хорошая; МТС 1P-05: ISIN-код бумаги - RU000A0ZYWX7, риск - средний, ликвидность - отличная; СберБ Б78R: ISIN-код бумаги - RU000A100758, риск - низкий, ликвидность - отличная; ОФЗ 26217: ISIN-код бумаги - RU000A0JVW30, риск - низкий, ликвидность - отличная; СэтлГрБ1P2: ISIN-код бумаги - RU000A100MG6, риск - высокий, ликвидность - отличная; Сегежа1P1R: ISIN-код бумаги - RU000A101D13 , риск - высокий, ликвидность - отличная; РУСАБрБ2P1: ISIN-код бумаги - RU000A101S81, риск - средний, ликвидность - отличная; ЕврХимБ1Р6: ISIN-код бумаги - RU000A100RG5, риск - средний, ликвидность - отличная; КТЖФинанс1: ISIN-код бумаги - RU000A0JXS34, риск - средний, ликвидность - хорошая; Роснфт2P4: ISIN-код бумаги - RU000A0ZYT40, риск - низкий, ликвидность - отличная; Сбер Sb12R: ISIN-код бумаги - RU000A100K80, риск - низкий, ликвидность - отличная; ОФЗ 25083: ISIN-код бумаги - RU000A0ZYCK6, риск - низкий, ликвидность - отличная; ЛСР БО 1Р4: ISIN-код бумаги - RU000A100WA8, риск - высокий, ликвидность - отличная; ЧТПЗ 1P5: ISIN-код бумаги - RU000A101WB4, риск - высокий, ликвидность - отличная; Систем1P12: ISIN-код бумаги - RU000A101012, риск - высокий, ликвидность - отличная; СУЭК-Ф1P5R: ISIN-код бумаги - RU000A101CQ4, риск - средний, ликвидность - отличная; МТС 1P-14: ISIN-код бумаги - RU000A101FH6, риск - средний, ликвидность - отличная; Газпнф3P1R: ISIN-код бумаги - RU000A101137, риск - низкий, ликвидность - отличная; РЖД 1Р-17R: ISIN-код бумаги - RU000A1010M4, риск - низкий, ликвидность - отличная; ОФЗ 26219: ISIN-код бумаги - RU000A0JWM07, риск - низкий, ликвидность - отличная.
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04 сентября 2020 года 19:36
Рынок акций в начале сентября снизился из-за упавшей нефти после прошедшего в Мексиканском заливе урагана "Лаура" и возросших санкционных опасений на фоне продолжающегося политического кризиса в Белоруссии и заявлений Запада в отношении ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Индекс МосБиржи опустился к уровням месячной давности, индекс РТС локально достигал июльских значений. читать дальше
.04 сентября 2020 года 19:35
Рубль вечером возобновил снижение к доллару и продолжает повышаться к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке
Москва. 4 сентября. Доллар перешел к небольшому повышению, евро продолжает немного дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
.04 сентября 2020 года 19:28
Рынок акций РФ завершил день снижением вслед за миром, лидировали Яндекс и Mail.ru на фоне обвала Nasdaq
Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением индексов вслед за откатом мировых фондовых площадок и нефти, проигнорировавших в силу перегретости неплохую статистику по американскому рынку труда; лидировали в откате акции "Яндекса" и ГДР Mail.ru Group на фоне обвала высокотехнологического индекса Nasdaq. читать дальше
.04 сентября 2020 года 19:11
Цены евробондов РФ, подраставшие в начале недели, развернулись вниз на фоне возросших санкционных рисков
Москва. 4 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, подраставшие в начале недели, 2 сентября развернулись вниз и завершили неделю небольшим снижением на фоне возросших санкционных рисков после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.04 сентября 2020 года 18:45
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 20 рублей до 24 рублей и с $5,7 до $6,4 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг)... читать дальше
.04 сентября 2020 года 18:33
ITI Capital в настоящий момент не видит поводов для наращивания позиций в ОФЗ, отмечается в аналитическом материале аналитиков инвесткомпании Сергея Волобоева, Ольги Николаевой и Искандера Луцко. Эксперты стали с осторожностью смотреть на ОФЗ в ближайшей перспективе и пока не рекомендуют... читать дальше
.04 сентября 2020 года 18:05
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. При этом эксперт советует помнить, что в моменте компания покажет снижение финансовых результатов из-за продажи... читать дальше
.04 сентября 2020 года 17:39
Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар - "Открытие Брокер"
Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар и 84,0 за евро в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Рубль продолжил восстанавливать свои позиции, чему способствовал выход нефти из минуса. К... читать дальше
.04 сентября 2020 года 17:00
Беспрецедентная неопределенность обеспечивает краткосрочную поддержку котировкам золота, но его страховые функции остаются дорогими, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы полагаем, что летнее ралли на рынке золота в основном было вызвано краткосрочными спекулянтами, сторонниками тренда и... читать дальше
.04 сентября 2020 года 16:35
Аналитики Julius Baer в циклическом и технологическом сегментах предпочитают акции высокого качества, которые приносят стабильную прибыль и представляют компании с сильными рыночными позициями и балансами, говорится в комментарии. "В свете отрицательных реальных процентных ставок, сверхнизких... читать дальше
.04 сентября 2020 года 16:11
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что ралли в меди выглядит несколько оптимистичным. Средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году, сообщается в обзоре банка. Ранее на этой неделе цена на медь превысила $6800/т, достигнув самого высокого уровня за два года. Мировые запасы... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:47
Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений на тему санкций
Москва. 4 сентября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений по санкционной тематике. читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:37
Облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой интересны локальным крупным банкам, у которых еще долгое время будет сохраняться профицит ликвидности, и пенсионным фондам; такие выпуски являются более выгодной альтернативой размещению денежных средств на открытом рынке и будут защитными в... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:13
налитики Промсвязьбанка констатируют, что в течение недели Brent показывала нисходящую динамику, под конец пытаясь остаться в зоне $42-44/барр. На первый план вышли опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть на фоне более слабых, чем ожидалось, макроданных... читать дальше
.04 сентября 2020 года 14:53
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю составит 74 - 75,5 руб./доллар и 88 - 89,5 руб./евро: подешевевшая на этой неделе нефть играет против рубля, а снижение Центробанком РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила также не добавляет оптимизма рублю, отмечает операционный директор... читать дальше
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