Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар - "Открытие Брокер"

Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар и 84,0 за евро в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Рубль продолжил восстанавливать свои позиции, чему способствовал выход нефти из минуса. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Ставки MosPrime на день выросли до 4,31%, на неделю и на месяц остались на уровне 4,43% и 4,52%. Риски немедленной реакции Евросоюза по заявлениям Германии о здоровье известного российского оппозиционера снизились после того, как Еврокомиссия заявила о возможности каких-либо мер лишь после тщательного расследования. Без этих рисков на рубль продолжают работать его фундаментальные качества в виде реальной положительной доходности в мире, где преобладают отрицательные значения, включая доллар и евро", - отмечает Кочетков.

По мнению эксперта, аукционы 2 сентября показали, что при большей щедрости Минфина инвесторы готовы скупать облигации федерального займа в больших объёмах. Во всяком случае, на прошедших аукционах был установлен рекорд размещения более 215 млрд рублей. Соответственно, если внешнеполитические риски будут смягчаться, то тенденция на укрепление "россиянина" вновь станет актуальной с целями до 70,0 за доллар и 84,0 за евро в ближайшие месяцы, полагает Кочетков.