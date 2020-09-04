Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений на тему санкций

Москва. 4 сентября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений по санкционной тематике.

Курс доллара США составил 75,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,98 руб./EUR1, подешевев на 24,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,14 копейки - до 81,36 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 28,57 копейки, до 75,1823 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,69 копейки, до 89,0384 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после утреннего снижения развернулся вверх и умеренно повышается к доллару и евро. Участники рынка несколько увеличили спрос на рубль в условиях позитивной динамики на рынке нефти и отсутствия нового негатива из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального и связанной с ним темы возможного расширения списка антироссийских санкций.

Союзники по НАТО продолжают консультации о том, как следует отреагировать на данные об отравлении Навального, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники продолжают консультации, в том числе с другими организациями", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг подчеркнул, что отравление Навального - "это нарушение международного права. И поэтому реакция тоже должна быть международной". Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, какие меры может принять альянс в связи с этой историей, генсек отметил: "Я не буду спекулировать на эту тему".

Генсек альянса также отметил, что виновные в отравлении должны быть привлечены к ответственности, добавив, что российской стороне следует передать ОЗХО всю информацию о программе по работе над веществами группы "Новичок".

"Мы призываем Россию предоставить ОЗХО всю информацию о программе "Новичок", - отметил Столтенберг. По его словам, ситуация с отравлением Навального - "это серьезное нарушение международных норм, которое требует международного ответа".

Накануне тему санкций упоминал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В заявлении от имени 27 государств-членов Евросоюза он выступил с осуждением отравления.

"Европейский союз призывает к совместному международному ответу (на инцидент с Навальным - ИФ) и оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в том числе посредством ограничительных мер", - говорится в заявлении, опубликованном в Брюсселе в четверг вечером.

"Рублевый сегмент умеренно подрастает на фоне отсутствия новых негативных поводов, в первую очередь уже заложенных ранее внешнеполитических рисков. Российскую валюту также поддерживают умеренно восстанавливающиеся нефтяные котировки и стабилизация индекса доллара. Минфин вчера опубликовал план по продаже валюты в сентябре, который снизится до 54 млрд рублей или 2,5 млрд рублей в день, что увеличит давление на рубль", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Снижение котировок рубля продолжится, если санкционная риторика будет подкреплена действиями. Речь может идти о высылке дипломатов - это мягкий сценарий, или о приостановке строительства "Северного потока 2" - пессимистичный сценарий. Вопрос о "Северном потоке 2", естественно, будет стоять на повестке дня. Если вдруг случится так, что затормозится строительство или вообще заблокируется, тогда рубль ждет довольно уверенное снижение. Будем идти в сторону 77-79 рублей за доллар", - полагает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.

В пятницу трейдеры ждут официальных данных о безработице в США за август. Данные ADP Research Institute, опубликованные на этой неделе, показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце выросло лишь на 428 тыс.

"В пятницу внимание будет обращено к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Сильные показатели - рост занятости более 1,4 млн (консенсус) - могут изменить баланс поддержки доллара на мировой арене. Для пары "доллар-рубль" это может стать поводом протестировать более высокие отметки (75,5-76,0). Напротив, слабые данные в Штатах переведут акцент в сторону пары "евро-рубль", и здесь временной целью может стать отсечка 90,0 руб./EUR1", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Цены на нефть начали повышаться в ходе торгов в пятницу, однако могут продемонстрировать недельное падение.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,39% - до $44,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 0,58% - до $41,61 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, поддержку рынку оказывает динамика курса доллара. Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в пятницу колеблется между ростом и снижением.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на саммите GMIS2020, что мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9-10 млн баррелей в сутки к уровню 2019 года. В то же время он отметил, что ситуация на нефтяном рынке сегодня "гораздо более понятная, чем в апреле".

Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg. В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

ЦБ РФ 31 августа, а также 1 и 2 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт - до 4,31% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом - 4,52%, 4,65% и 4,66% годовых соответственно.