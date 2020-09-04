Ралли цен на медь выглядит несколько оптимистичным - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что ралли в меди выглядит несколько оптимистичным. Средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году, сообщается в обзоре банка.

Ранее на этой неделе цена на медь превысила $6800/т, достигнув самого высокого уровня за два года. Мировые запасы меди упали на фоне устойчивых признаков восстановления после пандемии Covid-19. От максимумов марта запасы сократились почти вдвое, констатируют аналитики банка. Объемы на складах, отслеживаемые Лондонской биржей металлов, упали до самого низкого уровня с 2005 года. Росту способствовало и ослабление индекса доллара, что удешевляет металл для держателей других валют, а также рекордное ралли в акциях.

Среди позитивных признаков Германия ожидает, что удар от кризиса будет менее серьезным, чем предполагалось. Опережающие индикаторы сигнализирует об ускорении восстановления Китая в августе. В США промышленное производство увеличилось в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с конца 2018 года за счет новых заказов.

"При этом ралли в меди выглядит несколько оптимистичным и связано с восстановлением ценовых уровней после шока на фоне локдаунов и падения спроса. По итогам года цены на медь могут не достигнуть уровня в $7000/т из-за профицита. Откат по итогам недели связан со снижением спроса на рисковые активы. По нашим оценкам средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году", - пишут специалисты Промсвязьбанка.