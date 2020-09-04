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Главная / Мнения аналитиков / Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 74 - 75,5 руб./долл., 88 - 89,5 руб./евро - УБРиР
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04 сентября 2020 года 14:53
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 74 - 75,5 руб./долл., 88 - 89,5 руб./евро - УБРиР
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю составит 74 - 75,5 руб./доллар и 88 - 89,5 руб./евро: подешевевшая на этой неделе нефть играет против рубля, а снижение Центробанком РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила также не добавляет оптимизма рублю, отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. "Подешевевшая на этой неделе нефть играет против рубля. Черное золото поднималось выше отметки в 45 долларов за баррель марки Brent несколько недель подряд. Однако сейчас, на фоне снизившегося спроса на топливо, цены на черное золото пошли вниз. Сейчас баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 44,3 доллара. Кроме того, за счет снижения добычи топлива, снижается поступление в страну дохода от экспортной выручки - все это негативно влияет на российскую валюту. Снижение Центробанком РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила, которое произойдет в сентябре, также не добавляют оптимизма рублю", - отмечает Зотов.
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04 сентября 2020 года 18:45
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 20 рублей до 24 рублей и с $5,7 до $6,4 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг)... читать дальше
.04 сентября 2020 года 18:33
ITI Capital в настоящий момент не видит поводов для наращивания позиций в ОФЗ, отмечается в аналитическом материале аналитиков инвесткомпании Сергея Волобоева, Ольги Николаевой и Искандера Луцко. Эксперты стали с осторожностью смотреть на ОФЗ в ближайшей перспективе и пока не рекомендуют... читать дальше
.04 сентября 2020 года 18:05
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. При этом эксперт советует помнить, что в моменте компания покажет снижение финансовых результатов из-за продажи... читать дальше
.04 сентября 2020 года 17:39
Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар - "Открытие Брокер"
Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар и 84,0 за евро в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Рубль продолжил восстанавливать свои позиции, чему способствовал выход нефти из минуса. К... читать дальше
.04 сентября 2020 года 17:00
Беспрецедентная неопределенность обеспечивает краткосрочную поддержку котировкам золота, но его страховые функции остаются дорогими, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы полагаем, что летнее ралли на рынке золота в основном было вызвано краткосрочными спекулянтами, сторонниками тренда и... читать дальше
.04 сентября 2020 года 16:35
Аналитики Julius Baer в циклическом и технологическом сегментах предпочитают акции высокого качества, которые приносят стабильную прибыль и представляют компании с сильными рыночными позициями и балансами, говорится в комментарии. "В свете отрицательных реальных процентных ставок, сверхнизких... читать дальше
.04 сентября 2020 года 16:11
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что ралли в меди выглядит несколько оптимистичным. Средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году, сообщается в обзоре банка. Ранее на этой неделе цена на медь превысила $6800/т, достигнув самого высокого уровня за два года. Мировые запасы... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:47
Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений на тему санкций
Москва. 4 сентября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений по санкционной тематике. читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:37
Облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой интересны локальным крупным банкам, у которых еще долгое время будет сохраняться профицит ликвидности, и пенсионным фондам; такие выпуски являются более выгодной альтернативой размещению денежных средств на открытом рынке и будут защитными в... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:13
налитики Промсвязьбанка констатируют, что в течение недели Brent показывала нисходящую динамику, под конец пытаясь остаться в зоне $42-44/барр. На первый план вышли опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть на фоне более слабых, чем ожидалось, макроданных... читать дальше
.04 сентября 2020 года 14:27
Акции золотодобытчиков в пятницу восстанавливаются вместе с попытками цен на золото вернуться к уровню 1950 долл./унц. - "Велес Капитал"
Акции золотодобытчиков в пятницу восстанавливаются вместе с попытками цен на золото вернуться к уровню 1950 долл./унц., говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. Эксперт полагает, что Полиметалл в краткосрочном периоде рискует вернуться к падению и скорректироваться к... читать дальше
.04 сентября 2020 года 13:59
(добавлен 3-й абзац) Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6 до $6,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "По... читать дальше
.04 сентября 2020 года 13:36
Выпуск Совкомфлота SCFRU 23 (YTM 2,4%, z-спред 214 бп) в настоящий момент торгуется на 20–40 бп выше бумаг российских эмитентов инвестиционного уровня, что аналитики "ВТБ Капитала" считают в целом справедливой оценкой на данном этапе, говорится в обзоре инвестбанка. Объем денежных средств на... читать дальше
.04 сентября 2020 года 13:13
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6 до $6,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.04 сентября 2020 года 12:48
Отсутствие на рынках России и ближнего зарубежья высокодоходных облигаций может подстегнуть интерес новым евробондам Borets - "ВТБ Капитал"
Borets будет непросто достичь купонной ставки по новым 6-летним еврооблигациям ниже 6% (доходность BORFIN 22 на момент объявления оферты составляла около 6%), считают аналитики "ВТБ Капитала". В то же время, как говорится в обзоре инвестбанка, отсутствие на рынках России и ближнего зарубежья... читать дальше
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