Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 74 - 75,5 руб./долл., 88 - 89,5 руб./евро - УБРиР

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю составит 74 - 75,5 руб./доллар и 88 - 89,5 руб./евро: подешевевшая на этой неделе нефть играет против рубля, а снижение Центробанком РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила также не добавляет оптимизма рублю, отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"Подешевевшая на этой неделе нефть играет против рубля. Черное золото поднималось выше отметки в 45 долларов за баррель марки Brent несколько недель подряд. Однако сейчас, на фоне снизившегося спроса на топливо, цены на черное золото пошли вниз. Сейчас баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 44,3 доллара. Кроме того, за счет снижения добычи топлива, снижается поступление в страну дохода от экспортной выручки - все это негативно влияет на российскую валюту. Снижение Центробанком РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила, которое произойдет в сентябре, также не добавляют оптимизма рублю", - отмечает Зотов.