Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Системы на 13%, подтвердив рейтинг "покупать"

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Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6 до $6,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"По нашим оценкам, GDR АФК "Система" по-прежнему торгуется с дисконтом в 51% к чистой стоимости активов (NAV), что предполагает потенциал роста котировок этих бумаг с текущих уровней около 20% даже после применения холдингового дисконта в 30%. АФК "Система" - наш фаворит телекоммуникационном секторе", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $5,9 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $5,48 за штуку.