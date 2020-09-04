Отсутствие на рынках России и ближнего зарубежья высокодоходных облигаций может подстегнуть интерес новым евробондам Borets - "ВТБ Капитал"

Borets будет непросто достичь купонной ставки по новым 6-летним еврооблигациям ниже 6% (доходность BORFIN 22 на момент объявления оферты составляла около 6%), считают аналитики "ВТБ Капитала". В то же время, как говорится в обзоре инвестбанка, отсутствие на рынках России и ближнего зарубежья высокодоходных облигаций может подстегнуть интерес инвесторов к такой сравнительно редкой сделке.

Группа Borets в четверг выставила предложение о выкупе с рынка (полном или частичном) еврооблигаций BORFIN 22 на общую сумму 330 млн долл. и объявила об одновременном размещении нового 6-летнего выпуска еврооблигаций в соответствии с правилами 144A/REGs в объеме не менее 300 млн долл. Вчера же начался сбор заявок на новые облигации. Цена выкупа BORFIN 22 составляет 100,5% от номинала, что соответствует уровням, на которых бумага котировалась на момент перед объявлением оферты. За ранее согласие с выкупом (до 9 сентября 2020 г.) компания готова заплатить премию в размере 30 долл. за каждую 1 000 долл. основного долга, напоминают аналитики инвестбанка.

"Компания заранее подошла к вопросу о рефинансировании BORFIN 22 и существующего банковского долга (около 116 млн долл.) за счет новых еврооблигаций, - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". - По расчетам руководства группы, на размере общего долгового портфеля новая сделка не отразится. В 2017 г. Борец предпринял аналогичную операцию в отношении еврооблигаций BORFIN 18, цена выкупа которых была установлена в 101% от номинала, а за ранний выкуп инвесторам тоже предлагалась премия в 3 пп. Тогда к выкупу были предъявлены бумаги на сумму 240 млн долл., что представляло 64% от общего объема выпуска в обращении. Размещавшийся одновременно BORFIN 22 пользовался высоким спросом: объем заявок на выпуск в 4,5 раза превысил фактическое размещение. Выручка Борца в последние три года снижалась, что по крайней мере частично можно отнести на эффект от изменения валютного курса". Дополнительное давление на финансовые результаты оказало решение крупнейшего российского клиента диверсифицировать свою базу поставщиков, подчеркивают эксперты инвестбанка. Хотя российский рынок остается для Борца ключевым, его доля в структуре выручки группы постепенно сокращается: с 76% в 2016 г. до 62% в 2019 г. В 1п20 Борец сохранил финансовые показатели на уровне аналогичного периода прошлого года, что служит косвенным признаком устойчивости бизнеса компании к волатильности на нефтяном рынке.

"Насколько мы понимаем, Борец в меньшей степени зависит от уровня капзатрат нефтяных компаний, поскольку расходы на нефтепромысловое оборудование и сервисные услуги последние преимущественно относят к операционным затратам, - указывают аналитики "ВТБ Капитала". - Пока что Борцу не удается монетизировать значительный портфель заказов (1,2 млрд долл. на конец 1п20) в свободном денежном потоке, который остается довольно слабым. В связи с этим существенного прогресса с точки зрения кредитных метрик эмитента мы не ожидаем как минимум в ближайшие 1–2 года. Для нового выпуска облигаций установлены примерно такие же ковенантные критерии (включая коэффициент чистой долговой нагрузки в 3,5x), что и для BORFIN 22, при этом на долю гарантов по выпуску должно приходиться не менее 80% консолидированной EBITDA группы (тестируется на полугодовой основе). С учетом косвенного преимущества по очередности предложения, которое получат инвесторы, согласившиеся с условиями выкупа BORFIN 22, а также неплохой премии в 3 пп за раннюю продажу, мы ожидаем, что книга заявок на оферту окажется довольно крупной".

На взгляд экспертов инвестбанка, компании будет непросто достичь купонной ставки по новым 6-летним еврооблигациям ниже 6% (доходность BORFIN 22 на момент объявления оферты составляла около 6%), но в то же время отсутствие на рынках России и ближнего зарубежья высокодоходных облигаций может подстегнуть интерес инвесторов к такой сравнительно редкой сделке.

"Борец", российская структура Borets, специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти, ведет историю от Бутырского машиностроительного завода. Компания ежегодно выпускает 12 тыс. электроцентробежных насосов для добычи нефти.