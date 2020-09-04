.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Отсутствие на рынках России и ближнего зарубежья высокодоходных облигаций может подстегнуть интерес новым евробондам Borets - "ВТБ Капитал"
.
04 сентября 2020 года 12:48
Отсутствие на рынках России и ближнего зарубежья высокодоходных облигаций может подстегнуть интерес новым евробондам Borets - "ВТБ Капитал"
Borets будет непросто достичь купонной ставки по новым 6-летним еврооблигациям ниже 6% (доходность BORFIN 22 на момент объявления оферты составляла около 6%), считают аналитики "ВТБ Капитала". В то же время, как говорится в обзоре инвестбанка, отсутствие на рынках России и ближнего зарубежья высокодоходных облигаций может подстегнуть интерес инвесторов к такой сравнительно редкой сделке. Группа Borets в четверг выставила предложение о выкупе с рынка (полном или частичном) еврооблигаций BORFIN 22 на общую сумму 330 млн долл. и объявила об одновременном размещении нового 6-летнего выпуска еврооблигаций в соответствии с правилами 144A/REGs в объеме не менее 300 млн долл. Вчера же начался сбор заявок на новые облигации. Цена выкупа BORFIN 22 составляет 100,5% от номинала, что соответствует уровням, на которых бумага котировалась на момент перед объявлением оферты. За ранее согласие с выкупом (до 9 сентября 2020 г.) компания готова заплатить премию в размере 30 долл. за каждую 1 000 долл. основного долга, напоминают аналитики инвестбанка. "Компания заранее подошла к вопросу о рефинансировании BORFIN 22 и существующего банковского долга (около 116 млн долл.) за счет новых еврооблигаций, - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". - По расчетам руководства группы, на размере общего долгового портфеля новая сделка не отразится. В 2017 г. Борец предпринял аналогичную операцию в отношении еврооблигаций BORFIN 18, цена выкупа которых была установлена в 101% от номинала, а за ранний выкуп инвесторам тоже предлагалась премия в 3 пп. Тогда к выкупу были предъявлены бумаги на сумму 240 млн долл., что представляло 64% от общего объема выпуска в обращении. Размещавшийся одновременно BORFIN 22 пользовался высоким спросом: объем заявок на выпуск в 4,5 раза превысил фактическое размещение. Выручка Борца в последние три года снижалась, что по крайней мере частично можно отнести на эффект от изменения валютного курса". Дополнительное давление на финансовые результаты оказало решение крупнейшего российского клиента диверсифицировать свою базу поставщиков, подчеркивают эксперты инвестбанка. Хотя российский рынок остается для Борца ключевым, его доля в структуре выручки группы постепенно сокращается: с 76% в 2016 г. до 62% в 2019 г. В 1п20 Борец сохранил финансовые показатели на уровне аналогичного периода прошлого года, что служит косвенным признаком устойчивости бизнеса компании к волатильности на нефтяном рынке. "Насколько мы понимаем, Борец в меньшей степени зависит от уровня капзатрат нефтяных компаний, поскольку расходы на нефтепромысловое оборудование и сервисные услуги последние преимущественно относят к операционным затратам, - указывают аналитики "ВТБ Капитала". - Пока что Борцу не удается монетизировать значительный портфель заказов (1,2 млрд долл. на конец 1п20) в свободном денежном потоке, который остается довольно слабым. В связи с этим существенного прогресса с точки зрения кредитных метрик эмитента мы не ожидаем как минимум в ближайшие 1–2 года. Для нового выпуска облигаций установлены примерно такие же ковенантные критерии (включая коэффициент чистой долговой нагрузки в 3,5x), что и для BORFIN 22, при этом на долю гарантов по выпуску должно приходиться не менее 80% консолидированной EBITDA группы (тестируется на полугодовой основе). С учетом косвенного преимущества по очередности предложения, которое получат инвесторы, согласившиеся с условиями выкупа BORFIN 22, а также неплохой премии в 3 пп за раннюю продажу, мы ожидаем, что книга заявок на оферту окажется довольно крупной". На взгляд экспертов инвестбанка, компании будет непросто достичь купонной ставки по новым 6-летним еврооблигациям ниже 6% (доходность BORFIN 22 на момент объявления оферты составляла около 6%), но в то же время отсутствие на рынках России и ближнего зарубежья высокодоходных облигаций может подстегнуть интерес инвесторов к такой сравнительно редкой сделке. "Борец", российская структура Borets, специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти, ведет историю от Бутырского машиностроительного завода. Компания ежегодно выпускает 12 тыс. электроцентробежных насосов для добычи нефти.
.
04 сентября 2020 года 18:45
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 20 рублей до 24 рублей и с $5,7 до $6,4 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг)... читать дальше
.04 сентября 2020 года 18:33
ITI Capital в настоящий момент не видит поводов для наращивания позиций в ОФЗ, отмечается в аналитическом материале аналитиков инвесткомпании Сергея Волобоева, Ольги Николаевой и Искандера Луцко. Эксперты стали с осторожностью смотреть на ОФЗ в ближайшей перспективе и пока не рекомендуют... читать дальше
.04 сентября 2020 года 18:05
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует после каждой коррекции начинать формировать долгосрочную позицию в акциях Системы, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. При этом эксперт советует помнить, что в моменте компания покажет снижение финансовых результатов из-за продажи... читать дальше
.04 сентября 2020 года 17:39
Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар - "Открытие Брокер"
Смягчение внешнеполитических рисков может обусловить укрепление рубля до 70,0 за доллар и 84,0 за евро в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. "Рубль продолжил восстанавливать свои позиции, чему способствовал выход нефти из минуса. К... читать дальше
.04 сентября 2020 года 17:00
Беспрецедентная неопределенность обеспечивает краткосрочную поддержку котировкам золота, но его страховые функции остаются дорогими, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы полагаем, что летнее ралли на рынке золота в основном было вызвано краткосрочными спекулянтами, сторонниками тренда и... читать дальше
.04 сентября 2020 года 16:35
Аналитики Julius Baer в циклическом и технологическом сегментах предпочитают акции высокого качества, которые приносят стабильную прибыль и представляют компании с сильными рыночными позициями и балансами, говорится в комментарии. "В свете отрицательных реальных процентных ставок, сверхнизких... читать дальше
.04 сентября 2020 года 16:11
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что ралли в меди выглядит несколько оптимистичным. Средняя цена меди в 2020 году составит $5834/т и $6406/т в 2021 году, сообщается в обзоре банка. Ранее на этой неделе цена на медь превысила $6800/т, достигнув самого высокого уровня за два года. Мировые запасы... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:47
Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений на тему санкций
Москва. 4 сентября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти и отсутствию ухудшений по санкционной тематике. читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:37
Облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой интересны локальным крупным банкам, у которых еще долгое время будет сохраняться профицит ликвидности, и пенсионным фондам; такие выпуски являются более выгодной альтернативой размещению денежных средств на открытом рынке и будут защитными в... читать дальше
.04 сентября 2020 года 15:13
налитики Промсвязьбанка констатируют, что в течение недели Brent показывала нисходящую динамику, под конец пытаясь остаться в зоне $42-44/барр. На первый план вышли опасения относительно перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть на фоне более слабых, чем ожидалось, макроданных... читать дальше
.04 сентября 2020 года 14:53
Прогнозируемый курс валют на следующую неделю составит 74 - 75,5 руб./доллар и 88 - 89,5 руб./евро: подешевевшая на этой неделе нефть играет против рубля, а снижение Центробанком РФ продаж валюты в рамках бюджетного правила также не добавляет оптимизма рублю, отмечает операционный директор... читать дальше
.04 сентября 2020 года 14:27
Акции золотодобытчиков в пятницу восстанавливаются вместе с попытками цен на золото вернуться к уровню 1950 долл./унц. - "Велес Капитал"
Акции золотодобытчиков в пятницу восстанавливаются вместе с попытками цен на золото вернуться к уровню 1950 долл./унц., говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. Эксперт полагает, что Полиметалл в краткосрочном периоде рискует вернуться к падению и скорректироваться к... читать дальше
.04 сентября 2020 года 13:59
(добавлен 3-й абзац) Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6 до $6,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "По... читать дальше
.04 сентября 2020 года 13:36
Выпуск Совкомфлота SCFRU 23 (YTM 2,4%, z-спред 214 бп) в настоящий момент торгуется на 20–40 бп выше бумаг российских эмитентов инвестиционного уровня, что аналитики "ВТБ Капитала" считают в целом справедливой оценкой на данном этапе, говорится в обзоре инвестбанка. Объем денежных средств на... читать дальше
.04 сентября 2020 года 13:13
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $6 до $6,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.