Рубль в пятницу может подорожать до 74,5 за доллар - Sberbank CIB

На восстановление рубля в пятницу позитивно повлияла стабилизация внешнего фона и геополитической обстановки, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики полагают, что в пятницу рубль может подорожать до 74,5 за доллар.

Участники нефтяного рынка в пятницу ждут августовской статистики по американскому рынку труда и еженедельной сводки Baker Hughes по действующим буровым установкам в США. По оценкам Sberbank CIB, эти публикации могут создать предпосылки для роста цен на нефть до $45,1 за баррель.

Доходность ОФЗ в четверг немного снизилась после резкого роста в среду: в долгосрочном сегменте – на 3–6 б. п. В пятницу аналитики Sberbank CIB ожидают на рынке рублевого долга консолидации и, возможно, снижения доходности еще на 2–3 б. п.