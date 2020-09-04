Аналитики BofA повысили прогноз S&P 500 на конец 2020г до 3250 пунктов

Аналитики BofA Securities повысили прогноз американского фондового индекса Standard & Poor's 500 на конец текущего года до 3250 пунктов с ранее ожидавшихся 2900 пунктов.

Это на 5,9% ниже значения индикатора на закрытие рынка в четверг (3455,06 пункта).

Таким образом, эксперты по-прежнему ожидают некоторого снижения рынка акций до конца года, однако не такого значительного, как предполагалось ранее, отмечает MarketWatch. Это обусловлено, в частности, улучшением базовых факторов для бизнеса компаний и низкими процентные ставками.

"Почти нулевые реальные ставки, очевидно, стали новой нормой, - говорится в сообщении BofA Securities. - И фундаментальные факторы улучшились, в результате соотношение позитивных прогнозов менеджмента к негативным находится на максимуме с 2000 года".

При этом аналитики отмечают большой разброс вероятностей в рамках различных сценариев развития событий. Диапазон прогноза для S&P 500 от наихудшего варианта (вторая волна пандемии, сильная рецессия в экономике) до наилучшего (вакцина от COVID-19, фискальные стимулы, сохранение низких ставок) составляет от 2200 пунктов до 4000 пунктов.

Кроме того, в период перед президентскими выборами в США на рынке традиционно наблюдается повышенная волатильность.

S&P 500 по итогам торгов в четверг упал на 3,5%. С начала года он увеличился на 6,9%.