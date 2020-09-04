Рынок акций РФ после негативного старта торгов вышел в "плюс" вместе с нефтью и Европой, лидируют Полюс и Polymetal

Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам вслед за нефтью, фондовой Европой и фьючерсами в США; лидируют в росте недавние аутсайдеры ПАО "Полюс" и Polymetal.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2939,73 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1232,52 пункта (+0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,7%.

Доллар просел до 75,15 рубля (-0,13 рубля), золото стоит $1940,8 за унцию (+0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,7%), Polymetal (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,4% "префы"), МТС (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%).

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, о покупках рубля и акций пока лучше не думать.

Американский рынок акций накануне неожиданно упал, хотя никаких поводов для распродаж не было. Более того, статистика с рынка труда была в меру позитивна, и на среднесрочном восходящем тренде вполне могла бы усилить покупки. Вероятно, кто-то очень крупный начал фиксировать прибыль, и неосторожно вызвал эффект "снежного кома". Такое иногда бывает, особенно на перегретых рынках. Но практика показывает, что подобные обвалы быстро отыгрываются.

Основными проблемами рынка акций РФ остаются политические риски (Навальный и Белоруссия) в совокупности с оттоком средств. Целью снижения индекса МосБиржи является отметка 2800 пунктов, и все говорит о том, что в ближайшее время она будет достигнута при любом раскладе.

Наиболее негативно могут выглядеть акции госкомпаний - "Роснефти", "Газпрома" и Сбербанка. Можно полагать, что западные санкции в большей степени коснутся именно их. Для рисковых инвесторов стоит пробовать открывать "шорты" по ним. Акции Сбербанка (219,2 рубля) пробили поддержку 222 руб. и теперь вполне могут сходить в район 207-210 руб.

Частично попытки удержать рубль от продолжения падения могут быть связаны и интересами крупных игроков перед экспирацией фьючерсов и опционов. Не стоит забывать, что в пятницу у многих зреет желание сократить вложения в рублевые активы перед выходными. Сейчас риски поступления на рынок негативной информации очень высоки, поэтому ближе к вечеру вполне можно ждать усиления распродаж рубля. На рынке акций может наблюдаться обратная тенденция: индекс МосБиржи может отскочить вверх за счет закрытия "коротких" позиций, считает Антонов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на нефтяном рынке инвесторы с осторожностью оценивают перспективы восстановления спроса из-за негативной макростатистики по США, которая усиливает сомнения по поводу прогноза по экономике.

Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания сезонных закрытий американских НПЗ на техобслуживание. Нефтеперерабатывающие заводы, работая на низких мощностях, оставят много нефти, которая направляется в хранилища. Загруженные хранилища оказывают давление на цены.

Откат акций в США стал следствием локальной фиксации прибыли игроками. Если бы это был масштабный уход от риска, рынки увидели бы ралли доллара, но этого не произошло.

На рынке акций РФ в пятницу можно ожидать бокового движения - поддержку рынку будут оказывать относительно стабильные цены на нефть, а сдерживать "быков" будет желание зафиксировать прибыль после масштабной коррекции накануне в США. Ниже 2900 пунктов по индексу МосБиржи рынок вряд ли уйдет, считает Абелев.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, снижение мировых индексов, спровоцированное распродажами в технологическом секторе, стало самым резким с начала лета. Участники рынка не отмечают знаковых новостей, которые могли бы спровоцировать резкое снижение, однако признают, что отыгравшие весеннее падение и обновившие максимумы представители технологического сектора по большей части выглядят перекупленными и дорогими.

При этом участники рынка верят, что снижение будет иметь краткосрочный характер, а не носит разворотный характер для индексов. Тем не менее, та скорость, с которой снижались индексы, заставляет насторожиться относительно дальнейших перспектив движения рынка, принимая во внимание тот факт, что сентябрь исторически не является месяцем роста для американских индексов, отмечает Шишкина.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу остается слабо негативным. Тем не менее, контракты на алюминий, медь и никель торгуются в "плюсе", дорожает золото, как и металлы платиновой группы. Соответственно, можно говорить, что обвал американского рынка накануне уже отыгран рынками и новый день они встречают в относительном спокойствии. Поэтому можно ожидать относительно небольшого снижения российского рынка в начале дня, а рубль вовсе может продолжить восстановление своих позиций. На корпоративном плане бумаги "Северстали" торгуются в пятницу последний день с дивидендами 15,44 руб. на акцию. Провал американских индексов - это пока предупреждение, но не повод для массированных распродаж, считает аналитик.

Пятница началась для нефти с новостей о пожаре на супертанкере New Diamond, который находится вблизи Шри-Ланки. Груз составляет 2 млн баррелей кувейтской нефти, а огонь перекинулся с машинного отделения на палубные надстройки. Однако это не остановило котировки нефти от снижения. Запасы в США снижаются уже шесть недель подряд, но в грядущий понедельник, когда в США будут праздновать День труда, завершится высокий летний сезон. Уже на прошлой отчетной неделе потребление бензина в США сократилось на 4% по сравнению с предыдущей. Соответственно, на рынке сохраняются опасения, что данный негативный тренд продолжится, тем более что осенью НПЗ северного полушария склонны сокращать переработку на фоне профилактических работ перед зимним сезоном, отмечает Кочетков.

В США рынок акций в четверг упал на 1,2-5% на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев - NASDAQ обвалился на 5%.

Аппетит инвесторов ухудшился после ралли рынка в прошлом месяце. Явных причин для распродаж, приведших к самому существенному снижению индексов США с июня, не было. Экономические данные примерно совпали с прогнозами, компании не публиковали каких-либо негативных прогнозов. Однако, по мнению аналитиков, рынку необходимо сделать паузу после нескольких дней с историческими максимумами, сообщает MarketWatch.

Днем ранее американский фондовый рынок завершил торги на рекордных уровнях на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 29 августа, сократилось на 130 тыс. и составило 881 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии, отмечает Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 18,9% и составил $63,56 млрд по сравнению с пересмотренным июньским показателем в $53,46 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $58 млрд с предварительно объявленных $50,7 млрд в июне (на 14,4%). Респонденты MarketWatch прогнозировали скачок на 16,2% - до $58,9 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56,9 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). В июле его значение составило 58,1 пункта, что является минимумом с февраля 2019 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали падение индекса в августе до 57 пунктов.

В пятницу в Азии также преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%), но растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3-0,6%) и вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,2%).

Заказы промпредприятий Германии в июле выросли на 2,8%, тогда как ожидался рост на 5%.

В пятницу трейдеры ждут официальных данных о безработице в США за август (15:30 МСК). Данные ADP Research Institute, опубликованные на этой неделе, показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце выросло лишь на 428 тыс.

Нефть после снижения делает попытки отскока; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $44,16 за баррель (+0,2% и -0,8% в четверг), октябрьская цена WTI - $41,5 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне).

Министерство энергетики США сообщило на этой неделе, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.

Тем временем Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3,7%).

Подешевели бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,928 млрд рублей (из них 3,667 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).