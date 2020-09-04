Потенциал снижения доходности нового евробонда Норникеля на вторичном рынке ограничен - Уралсиб

Потенциал снижения доходности нового евробонда ГМК "Норильский никель" на вторичном рынке ограничен, сообщается в обзоре Уралсиба.

ГМК "Норильский никель" разместил пятилетний евробонд на 500 млн долларов с доходностью 2,55% годовых, констатируют специалисты Уралсиба. Первоначально объявленный ориентир составлял 2,875% годовых, но в ходе сбора заявок он несколько раз снижался.

"Таким образом, новый выпуск размещен с премией к свопам в размере 225 б.п., что полностью совпало с нашими ожиданиями (2,55–2,6%) и не предполагает премии ко вторичному рынку (наиболее близкий по дюрации GMKNRM’24 (YTM 2,43%) предлагает z-спред в размере 215 б.п.). На наш взгляд, учитывая рыночную конъюнктуру, размещение "Норильского никеля" прошло удачно, и потенциал снижения доходности нового евробонда на вторичном рынке ограничен. Согласно данным организаторов, спрос на выпуск превысил 2 млрд долларов", - указывают эксперты корпорации.