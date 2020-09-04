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04 сентября 2020 года 10:45
Оптимизм глобальных инвесторов по отношению к бондам EM поддерживает долговой рынок РФ - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Возвращение оптимизма глобальных инвесторов по отношению к бондам EM поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. В то же время российский фондовый рынок из-за отравления Алексея Навального находится под давлением, отмечается в обзоре. Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 27 августа по 2 сентября 2020 года составил $120 млн против чистого притока $50 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "На прошлой неделе потоки фондов акций GEM были пониженными: чистые притоки составили всего $50 млн после таких же небольших оттоков в размере $29 млн на предыдущей неделе. Краткосрочный оптимизм иностранных инвесторов в отношении российского рынка акций в начале и середине августа (несмотря на протесты в Белоруссии) быстро сошел на нет после появления сообщений об отравлении Алексея Навального. В результате импульс потоков в российских акциях серьезно пострадал, при этом текущий скачок волатильности на мировых рынках не оставляет шансов оптимистам. Впереди неопределенность и высокая волатильность", - говорится в обзоре инвестбанка. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $2 млн (2 неделя оттока) против $30 чистого оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $3 млн по сравнению с чистым оттоком $10 млн на предыдущей неделе. "Между тем глобальный оптимизм в отношении облигаций EM способствовал достижению нового рекорда в 2020 году: фонды облигаций GEM отчитались о чистых притоках в размере $2,3 млрд, что стало самым высоким результатом с середины декабря 2019 года и постпандемическим максимумом. Притоки в фонды облигаций, ориентированные на Россию, продолжаются 14-ю неделю подряд. В результате совокупные притоки в российские активы за счет облигаций составили $120 млн - вторая лучшая неделя в постпандемический период. Очевидно, на данный момент инвесторы предпочитают отыгрывать инвестиционный кейс EM через облигации, а не акции", - пишет стратег. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $120 млн (второй лучший результат за постковидный период) против притока $80 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала в размере $10 млн (четырнадцатая неделя притоков) против тоже $10 млн чистого притока неделю назад.
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04 сентября 2020 года 18:45
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.04 сентября 2020 года 14:27
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