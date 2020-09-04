Ориентир рынка на пятницу - 2880-2920 пунктов индекса Мосбиржи - "Фридом Финанс"

Ориентир рынка на пятницу - 2880-2920 пунктов индекса Мосбиржи, причем снижение на рынке акций продлится три-четыре дня, прежде чем сменится отскоком, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Рынок в четверг продолжил коррекцию. Поводом стал внешний фон, обусловленный макростатистикой из США. В пятницу ожидаем ускорение снижения. Негативным драйвером становится резко отрицательная динамика. Мы полагаем, что снижение может продлиться три-четыре дня, прежде чем сменится отскоком. Лучше рынка будут торговаться бумаги экспортеров. Ожидания для пары USD/RUB: 74,50-75,50, ориентир по индексу Мосбиржи: 2880-2920 пунктов", - отмечает Ващенко.

Также эксперт "Фридом Финанс" обращает внимание на то, что Минфин предлагает изменить бюджетное правило. Согласно этому предложению, резервы будут не пополняться, а расходоваться в пределах 1% ВВП на покрытие бюджетного дефицита при цене на нефть Urals ниже $43,25 за баррель.

"Эта мера призвана частично компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы в размере 4,5-5 трлн руб. Предложение революционное, и сейчас трудно спрогнозировать его влияние на экономику в будущем году. Так или иначе, у правительства есть два источника финансирования дефицита - заимствования или резервы. Пока ставки заимствования низкие, наращивать долг выгодно. Увеличение долговых обязательств на 6 трлн руб. не повлияет на рейтинг, а также на стоимость займов. Но в кризисных условиях ставка не является определяющей. Для государства важно сохранить объем приоритетных бюджетных расходов, в том числе социальных. Мы полагаем, что изменение бюджетного правила не окажет заметного влияния на рубль в среднесрочной перспективе при условии положительного сальдо торгового баланса", - комментирует Ващенко.