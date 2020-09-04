Промсвязьбанк в пятницу ждет сохранения доходности Russia`29 в диапазоне 2,35-2,40% годовых

Аналитики Промсвязьбанка в пятницу ожидают сохранения доходности Russia`29 в диапазоне 2,35-2,40% годовых, говорится в комментарии банка.

Кривая доходности ОФЗ в четверг сместилась вверх на 1-3 б.п. Доходность 5-летних ОФЗ выросла до 5,33% годовых (+3 б.п.), 10-летних - до 6,18% (+1 б.п.).

"Помимо снижения цен на нефть коррекцию среднесрочных ОФЗ поддержали комментарии Э. Набиуллиной, которая отметила, что на среднесрочном горизонте по мере исчерпания дезинфляционных факторов ЦБР неизбежно вернется к нейтральной денежно-кредитной политике. Нейтральный уровень ключевой ставки предполагает её повышение с текущего значения 4,25% в диапазон 5-6%. Мы ожидаем, что риски ужесточения ДКП будут способствовать сохранению повышенной премии в ОФЗ к ключевой ставке", - указывает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

Российские суверенные евробонды в четверг также немного снизились в цене. Доходность Russia`29 выросла до 2,37% годовых (+2 б.п.), доходность Russia-47 выросла до 3,21% (+4 б.п.). Спрос глобальных инвесторов на евробонды развивающихся стран остается волатильным из-за неоднородного восстановления мировой экономики и рисков распространения коронавируса, отмечает Монастыршин. Доходность 10-летних евробондов Бразилии, Мексики, Колумбии, Индонезии снизилась в четверг на 2-7 б.п. "В пятницу ожидаем сохранения доходности Russia`29 в диапазоне 2,35-2,40% годовых", - указывает специалист Промсвязьбанка.