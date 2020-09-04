Оптимизм глобальных инвесторов по отношению к бондам EM поддерживает долговой рынок РФ - BCS GM

Возвращение оптимизма глобальных инвесторов по отношению к бондам EM поддерживает долговой рынок РФ, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. В то же время российский фондовый рынок из-за отравления Алексея Навального находится под давлением, отмечается в обзоре.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 27 августа по 2 сентября 2020 года составил $120 млн против чистого притока $50 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.