Любая околосанкционная новость "выбросит" пару доллар/рубль намного выше отметки 75 руб./$1 - "Алор Брокер"

Рубль в паре с долларов еще пытается не слишком оторваться от отметки 75 руб./$1, однако любая околосанкционная новость "выбросит" пару намного выше этой отметки, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Частично попытки удержать рубль от продолжения падения могут быть связаны и с интересами крупных игроков перед экспирацией фьючерсов и опционов. Не стоит забывать, что в пятницу у многих зреет желания сократить вложения в рублевые активы перед выходными. Сейчас риски поступления на рынок негативной информации очень высоки, поэтому ближе к вечеру вполне можно ждать усиления продаж рубля", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.