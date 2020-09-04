Утренние прогнозы: нисходящее движение

Аналитики прогнозируют снижение рынка акций РФ в пятницу утром. Индекс Мосбиржи пойдет к отметке 2900 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы пока теряют около 0,4%, так что поддержки со стороны внешнего фона у российского рынка акций в пятницу утром не будет. Основными проблемами нашего рынка остаются политические риски (Навальный и Белоруссия) в совокупности с оттоком средств. В пятницу не видим никаких причин для изменения нисходящего тренда. Целью снижения индекса Мосбиржи является отметка 2800 пунктов, и все говорит о том, что она будет достигнута при любом раскладе".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая геополитическую напряженность, негативные настроения на глобальных рынках и откат нефтяных котировок, индекс Мосбиржи в пятницу способен продолжить снижение в направлении нижней границы диапазона 2900-2950 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 2910-2920 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2900, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2930, 2940 пунктов. После негативного открытия индекс Мосбиржи может продолжить падение к ближайшему значимому "круглому" уровню 2900 пунктов. Этому способствует вечернее ухудшение внешнего фона, получившее продолжение и в пятницу утром".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся слабо негативным. Ждём относительно небольшого снижения российского рынка в начале дня".