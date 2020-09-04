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04 сентября 2020 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут вновь снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 4 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут вновь снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев. "Аппетит" инвесторов ухудшился после ралли рынка в прошлом месяце. Днем ранее американский фондовый рынок завершил торги на рекордных уровнях на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

Инвесторы в четверг оценивали новую порцию статистических данных. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 29 августа, сократилось на 130 тыс. и составило 881 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии, отмечает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,011 млн, а не 1,006 млн, как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 950 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56,9 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). В июле его значение составило 58,1 пункта, что является минимумом с февраля 2019 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали падение индекса в августе до 57 пунктов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику после сильного падения американского рынка днем ранее вслед за акциями технологических компаний. Явных причин для распродаж, приведших к самому существенного снижению индексов США с июня, не было. Экономические данные примерно совпали с прогнозами, компании не публиковали каких-либо негативных прогнозов. Однако, по мнению аналитиков, рынку необходимо сделать паузу после нескольких дней с историческими максимумами.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%. Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в августе опустился до 54 пунктов по сравнению с 54,1 пункта в предыдущий месяц. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,14%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 МСК упал на 3,1%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать недельное падение. Давление на котировки оказывает сезонное ослабление спроса на нефть и сообщения о том, что Ирак может не выполнить свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $43,73 за баррель, что на 0,77% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,8%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени торгуются на уровне $41 за баррель, что на 0,89% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,34%.

Министерство энергетики США сообщило на этой неделе, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее. Тем временем Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg. В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг сократилась в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и вернулась в область невысоких значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,758 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,534 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций вновь показали негативную динамику из-за возросших геополитических рисков и опасений новых антироссийских санкций на фоне заявлений западных стран по ситуации с отравлением известного российского оппозиционера Алексея Навального.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 сентября снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,09%, опустившись до 702,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-16R" (-0,71%), "Роснефть-002Р-04" (-0,65%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,5%), а в лидерах роста - облигации "Транснефть-001P-09" (+0,2%), "ЕвроХим-001P-06" (+0,2%) и "Газпром БО-23" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,7% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,81% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября, техразмещение запланировано на 7 сентября.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-05 со сроком обращения 2,5 года номинальным объемом 7 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,08% годовых. Техразмещение запланировано на 11 сентября.

ООО "Калита" (Омск) 8 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Выпуск сроком обращения 4 года будет размещен по открытой подписке, ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-05 на сумму 23,041 млн рублей, что составляет 5,6% выпуска из 412,075 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Банк в феврале 2019 года завершил размещение облигаций серии БО-001Р-05 объемом 600 млн рублей, разместив 68,68% выпуска на 412,075 млн рублей. Ставка 1-го купона бондов была установлена на уровне 8,25% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 4-13-го купонов устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт. Длительность 1-го купонного периода составит полгода, остальные купоны - квартальные. Срок обращения бумаг - 3,5 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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