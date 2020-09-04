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04 сентября 2020 года 09:33

Нефть дешевеет

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким падением на фоне самых существенных потерь технологического сектора за несколько месяцев.

Аппетит инвесторов ухудшился после ралли рынка в прошлом месяце.

"Акции демонстрируют существенное снижение в процентном выражении, в особенности технологический сектор, однако это происходит после существенного недавнего ралли. Техсектор долгое не реагировал на фундаментальные факторы", - сказал эксперт Vital Knowledge Адам Крисафулли, которого цитирует CNBC.

Днем ранее американский фондовый рынок завершил торги на рекордных уровнях на фоне надежд инвесторов на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции.

"Хотя мы не ждем нового обвала в ближайшее время, нам не нужны новые максимумы каждый день, чтобы поддержать повышательный тренд", - отметил исполнительный директор Instinet Фрэнк Каппеллери.

Инвесторы в четверг оценивали новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 29 августа, сократилось на 130 тыс. и составило 881 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число новых заявок стало минимальным с начала пандемии, отмечает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,011 млн, а не 1,006 млн, как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 950 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Производительность труда в США во втором квартале 2020 года подскочила на 10,1%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Предварительные данные указывали на менее значительный рост - на 7,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали пересмотр оценки роста производительности труда до 7,5%.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 18,9% и составил $63,56 млрд по сравнению с пересмотренным июньским показателем в $53,46 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали рота отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $58 млрд с предварительно объявленных $50,7 млрд в июне (на 14,4%). Респонденты MarketWatch прогнозировали скачок на 16,2% - до $58,9 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56,9 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). В июле его значение составило 58,1 пункта, что является минимумом с февраля 2019 года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали падение индекса в августе до 57 пунктов.

Бумаги Facebook Inc. (SPB: FB) опустились на 3,8%. Компания сообщила, что будет блокировать новую политическую рекламу в своей соцсети за неделю до президентских выборов.

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) снизились на 8%, показав максимальное однодневное падение с 16 марта. Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) упали на 5,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,6%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 4,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 6,2%.

Акции Signet Jewelers (SPB: SIG) Limited подешевели на 3,9%. Компания, которая владеет одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, во втором квартале 2021 финансового года удвоила чистый убыток из-за закрытия торговых точек на фоне пандемии COVID-19. В то же время онлайн-продажи Signet Jewelers в минувшем квартале взлетели на 72,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 807,77 пункта (2,78%) - до 28292,73 пункта. Индикатор продемонстрировал самый существенный однодневный спад с 11 июня.

Standard & Poor's 500 опустился на 125,78 пункта (3,51%) и составил 3455,06 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 598,34 пункта (4,96%) - до 11458,10 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику после сильного падения американского рынка днем ранее вслед за акциями технологических компаний.

Явных причин для распродаж, приведших к самому существенного снижению индексов США с июня, не было. Экономические данные примерно совпали с прогнозами, компании не публиковали каких-либо негативных прогнозов. Однако, по мнению аналитиков, рынку необходимо сделать паузу после нескольких дней с историческими максимумами, сообщает MarketWatch.

Глава отдела инвестиционной стратегии Bank of Singapore Эли Ли полагает, что нынешний откат после резкого роста рынка выглядит аналогично предыдущей коррекции в июне, и он не ожидает глубокого спада. "В долгосрочной перспективе низкие процентные ставки и постепенное восстановление мировой экономики будут благоприятствовать рисковым активам", таким как акции и корпоративные облигации, полагает аналитик.

Эксперт в настоящее время отдает предпочтение акциям китайских компаний из-за укрепления юаня и быстрого выздоровления экономики КНР после пандемии COVID-19.

Случаи заражения коронавирусом внутри страны не фиксируются уже почти 20 дней, все новые случаи "завозные".

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в августе опустился до 54 пунктов по сравнению с 54,1 пункта в предыдущий месяц. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление. На сектор услуг приходится порядка 60% экономики страны и половина рабочих мест в городах.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дешевеют бумаги операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-4,8%) и Sands China (-3,1%), производителя чипов AAC Technologies (-4%), телекоммуникационной China Unicom (-2,6%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. сократилась на 2,6%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК уменьшился на 1,2%.

Одним из лидеров падения котировок выступают акции M3 Inc., занимающейся предоставлением медицинских услуг, - они подешевели на 3,9%.

Также теряют в цене бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (-3,5%), производителя полупроводников Advantest Corp. (-2,7%), выпускающей потребительскую электронику Sony Corp. (-1,7%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК опустился на 1,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается в ходе торгов на 1,4%.

Автопроизводители Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. накануне объявили о том, что отзывают 591 тыс. автомобилей в США для устранения утечки тормозной жидкости, которая может вызвать возгорание двигателя. Акции Hyundai дешевеют на 2,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:36 МСК упал на 3,1%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto рухнула на 3,9% и 3% соответственно.

Розничные продажи в стране в июле выросли на 3,2% относительно предшествующего месяца. Таким образом, показатель увеличился по итогам третьего месяца подряд на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать недельное падение.

По мнению экспертов AxiCorp, давление на котировки также может оказывать сезонное ослабление спроса на нефть и сообщения о том, что Ирак может не выполнить свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:28 МСК в пятницу составляет $43,73 за баррель, что на $0,34 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,36 (0,8%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $41,00 за баррель, что на $0,37 (0,89%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,14 (0,34%).

Министерство энергетики США сообщило на этой неделе, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.

Тем временем Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

В пятницу трейдеры ждут официальных данных о безработице в США за август. Данные ADP Research Institute, опубликованные на этой неделе, показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце выросло лишь на 428 тыс.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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