Рубль к окончанию волатильных торгов вернулся к уровням предыдущего закрытия в парах с долларом и евро

Москва. 3 сентября. Доллар вновь развернулся вверх и немного повышается, евро отыграл почти все потери первой половины дня и продолжает лишь слегка дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 75,51 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,34 руб./EUR1, подешевев всего на 0,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,3 копейки - до 81,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слабо меняется к доллару и евро на вечерних торгах после волатильной сессии. Участники рынка находятся в ожидании известий, способных прояснить планы западных стран относительно действий против РФ после того, как накануне стало известно, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Отсутствие новостей, связанных с возможным расширением антироссийских санкций, позволило рублю в четверг немного восстановить позиции после обвала по итогам предыдущих торгов.

В Кремле не усматривают причин для санкций против России и проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией с Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы каких-либо санкций", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, ожидают ли в Кремле санкций со стороны Германии или других западных стран в связи с ситуацией с Навальным - в частности, в отношении проекта "Северный поток 2".

Для решения вопроса о санкциях в отношении России необходимо сначала провести расследование, чтобы выявить лиц, виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, в свою очередь, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Власти иностранных государств продолжают призывать Россию дать ответ после того, как правительство Германии в среду, 2 сентября, сообщило, что лаборатория бундесвера нашла следы отравляющего вещества "Новичок" в организме Навального.

Стано отметил заявление российской стороны о готовности сотрудничать с Германией по вопросу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Недавно российские власти, тем не менее, заявили, что они будут сотрудничать с германскими партнерами по результатам медицинского обследования, что касается дела Навального. То есть видим их готовность сотрудничать", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе в четверг. "Посмотрим, к чему это приведет", - добавил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ждет от Москвы объяснений. Она высказала мнение, что оппозиционера хотели заставить замолчать.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать отравление Навального, найти виновных и привлечь их к ответственности. После переговоров с Меркель он также заявил, что на произошедшее должна быть реакция со стороны ЕС.

Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что в организации следят за развитием ситуации с отравлением российского оппозиционера Навального и готовы, если это потребуется, оказать содействие любой стране.

Посол США в Москве Джон Салливан считает, что представленные Германией доказательства об использовании "Новичка" свидетельствуют, что на Навального было совершено преднамеренное нападение. Его процитировала пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, рубль на вечерних торгах в четверг слабо меняется к доллару и евро. "Вчерашнее заявление Ангелы Меркель по ситуации с Алексеем Навальным заставило инвесторов спешно выходить из рубля на возросших политических рисках. В ходе вчерашней торговой сессии доллар США и евро достигали значений 75,6 руб./$1 и 89,5 руб./EUR1 соответственно. Белоруссия и Навальный останутся двумя основными рисками для российского рынка в ближайшее время, оказывая давление на курс национальной валюты", - подчеркивает Капитанов.

"Нового витка геополитической напряженности пока не произошло, поскольку комментарии руководства западных стран по ситуации с Алексеем Навальным в основном повторяли предыдущую риторику, а конкретные угрозы санкций пока не были озвучены. На этом фоне возможно некоторое ослабление геополитической напряженности, и пара "доллар-рубль" может снизиться до 75 руб./$1. Напротив, в случае усиления геополитической напряженности она вновь протестирует уровень 76 и, возможно, даже 77 руб./$1. Однако более значительное ослабление рубля маловероятно в отсутствие действительно жестких санкций", - говорят аналитики Sberbank Investment Research.

Тем временем, настроения участников глобального рынка поддерживаются надеждами на прогресс в разработке тестов и вакцины против коронавирусной инфекции. Кроме того, ожидания инвесторов направлены на то, что мировые центробанки и правительства государств примут дополнительные меры для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции.

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил в эфире телеканала NBC, что вакцина от коронавируса может появиться до конца 2020 года, если проводимые в настоящее время клинические испытания дадут чрезвычайно положительные результаты.

В интервью изданию Kaiser Health News во вторник Фаучи сказал, что "сейчас данные настолько хороши, что можно сказать, что она безопасна и эффективна".

В четверг в интервью телеканалу CNN он уточнил, что ученым вряд ли удастся получить вакцину от коронавируса к октябрю этого года. "Это допустимо, что вы получите ее к октябрю, но я не думаю, что это вероятно", - сказал он. По его словам, прогноз получения вакцины на ноябрь или декабрь кажется более правдоподобным.

Также он сказал, что в плане распространения коронавируса у США есть "хорошие новости": во-первых, в США проходят третью фазу испытаний сразу три прототипа вакцины, а во-вторых, при соблюдении мер безопасности ряду американских штатов, городов, сообществ удается сдерживать и ослаблять вспышки заболевания.

Французская фармацевтическая компания Sanofi (SPB: SNY) (PA:SASY) и британская GlaxoSmithKline Plc (GSK), которые совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, сообщили, что ждут первых результатов испытаний к декабрю и, если они окажутся положительными, компании планируют запросить у регуляторов одобрение на использование препарата уже в первом полугодии 2021 года.

В среду стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о новом пакете стимулирующих мер.

Министерство труда США в четверг сообщило, что число новых заявок на пособие по безработице в стране стало минимальным с начала пандемии. Производительность труда в США во втором квартале 2020 года подскочила на 10,1%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 18,9% и составил $63,56 млрд по сравнению с пересмотренным июньским показателем в $53,46 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $58 млрд с предварительно объявленных $50,7 млрд в июне (на 14,4%).

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56,9 пункта по сравнению с 58,1 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали падение индекса до 57 пунктов.

Тем временем розничные продажи в еврозоне в июле снизились на 1,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Относительно июля 2019 года показатель повысился на 0,4%. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 1,5%, второго - на 3,5%, сообщает Trading Economics.

В начале недели курс евро в моменте превышал отметку $1,2, это произошло впервые с мая 2018 года. Вслед за этим курс быстро перешел к снижению, что эксперты объясняют заявлением главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна о том, что валютный курс "имеет значение" в денежно-кредитной политике.

Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в августе, которые будут опубликованы в пятницу.

Цены на нефть снижаются днем в четверг, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 1,69% - до $43,68 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,5%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевеют на 1,4% - до $40,93 за баррель. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,14%, до минимума с 7 августа.

Как сообщило накануне Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 9,4 млн баррелей. Падение существенно превзошло прогнозы рынка: эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки - до 9,7 млн баррелей в сутки.

Резкое падение запасов нефти и объемов добычи, однако, не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана "Лаура", пишет Market Watch.

Давление на рынок оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

"Рубль на торгах в четверг пытался немного сократить свои мощные потери предыдущего дня, но на него продолжает оказывать давление нефть, которая еще в начале недели стремилась к уровню $46 за баррель Brent. Однако рост опасений слабой дисциплины в OPEC+ и невнятного восстановления спроса раскачали стабильную торговлю нефти, отправив ее на снижение. Стоит также отметить, что пара "доллар-рубль" пока не смогла пробить отметку 76 руб./$1, где проходит сильная линия сопротивления. Накануне аукционы Минфина прошли при рекордном размещении бумаг более чем на 215 млрд рублей, что говорит о потенциальном спросе на рублевые долговые инструменты, которые отличаются реальной доходностью в отличие от инструментов в долларах и евро. Естественно, что существенная составляющая в текущем курсе это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше. Однако прогнозировать что-либо в текущей ситуации пока сложно", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 сентября по 6 октября будет эквивалентен 54 млрд рублей, ежедневный объем составит 2,5 млрд рублей, сообщило ведомство.

Месяцем ранее, с 7 августа по 4 сентября, объем продаж составлял 64,9 млрд рублей, ежедневный - 3,1 млрд рублей.

Таким образом, как следует из данных Банка России, ЦБ РФ 31 августа и 1 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 сентября на 1,6092 рубля, до 75,468 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3984 рубля, до 89,1353 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 1,078 рубля по отношению к среде и составил 75,3818 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 52,76 копейки и составил 75,3009 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 677,607 млн, из которых $750,353 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 927,254 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,2746 рубля, до 89,0915 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 59,52 копейки и составил 89,05 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR428,138 млн, из которых EUR135,708 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,43 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК уменьшились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 4,52%, 4,65% и 4,66% годовых соответственно.