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03 сентября 2020 года 19:28

Рынок акций РФ в четверг провалился в июль по РТС из-за санкционных рисков, лидировал в откате "Полюс"

Москва. 3 сентября. Рынок акций в четверг провалился к июльским значениям индекса РТС на фоне дешевеющей нефти и санкционных опасений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального; заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не вызвали оптимизма среди инвесторов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2931,92 пункта (-0,8%, утром индекс поднимался к 2970 пунктам), индекс РТС - 1223,21 пункта (-0,9%) - минимум на закрытие с 17 июля; цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар подрос до 75,51 рубля (+0,1 рубля), золото просело до $1933 за унцию (-0,6%).

Лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Навального следы яда из группы "Новичок", заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Германия, Великобритания, Франция и США призвали Москву дать ответ на случившееся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что Россия предпочла бы находиться в диалоге с европейскими странами в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Навального и не хотела бы, чтобы в Европе спешили с оценками по этому вопросу.

Для обвинений российского государства в причастности к отравлению Навального нет никаких оснований, в Кремле не усматривают причин для санкций против России и проекта "Северный поток 2" в связи с этой ситуацией, заявил Песков.

МВД проводит доследственную проверку инцидента с оппозиционером Навальным, но для установления причин произошедшего им нужна информация от германской стороны, добавил он.

При этом, по словам Пескова, в Кремле не видят необходимости для специального заявления президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией с Навальным.

Подешевели в четверг акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3%), ММК (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1,7% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), МТС (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "префы" Сургутнефтегаза (-1,6%).

В четверг на бирже без учета дивидендов торговались акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%, до 1918,2 рубля; дивиденды за первое полугодие 2020 года - 29,49 рубля на акцию).

Выручка АФК "Система" по итогам II квартала 2020 года составила 155,12 млрд рублей, что на 0,5% ниже аналогичного периода 2019 года. Скорректированная OIBDA снизилась в отчетном периоде на 0,6% - до 54,84 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 35,4%.

Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" по выручке и на уровне прогноза - по OIBDA и рентабельности OIBDA. Опрошенные накануне аналитики ожидали, что выручка "Системы" составит 153,6 млрд рублей. Они прогнозировали OIBDA в размере 54,17 млрд рублей, рентабельность OIBDA - 35,3%.

Тем временем, вице-президент "Системы" по финансам Владимир Травков сообщил на телефонной конференции в четверг, что корпорация не будет в 2020 году продолжать программу обратного выкупа акций, которая была запущена осенью прошлого года. "Мы считаем, что сейчас у нас достаточное количество акций, чтобы обеспечить реализацию программы долгосрочной мотивации менеджмента (Long-term incentive program). Поэтому, думаю, мы не будем продолжать программу обратного выкупа акций в этом году", - сказал топ-менеджер.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности заявил в четверг, что инвестиции "Газпрома" в газификацию регионов России в 2021-2025 годах будут в три раза больше, чем в предыдущую пятилетку.

Выросли в цене акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), НЛМК (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%).

По оценкам аналитиков Альфа-банка, рынок акций РФ со среды оказался под давлением геополитических рисков. В частности, геополитическая напряженность усилилась после того, как Германия объявила о том, что лидер российской оппозиции Навальный был отравлен нервно-паралитическим отравляющим веществом группы "Новичок". Курс рубля также находится под давлением как на фоне укрепления курса доллара, так и в связи со снижением цен на нефть. Опубликованная на этой неделе сильная статистика по обрабатывающей промышленности сразу в нескольких странах оказывает некоторую поддержку производителям металлов, особенно сталелитейным компаниям. Однако бумаги банковского сектора и государственных компаний столкнулись с давлением продавцов на фоне усиления риска санкций к РФ.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, после утренней попытки отскока отечественный рынок акций вновь перешел к снижению. В этой связи нельзя игнорировать нефть Brent, которая упала ниже $43,5 за баррель, оказав давление на нефтегазовый сектор. Акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%) остаются слабо оцененными рынком - компания проходит активную трансформацию из оператора связи в структуру широкого спектра высокотехнологичных услуг и связи, что востребовано в рамках современной цифровой экономики.

Франция объявила программу на 100 млрд евро, включая 30 млрд евро на развитие "зеленой экономики", с целью поддержания деловой активности и создания рабочих мест. Правительство предполагает вернуть объем экономики до пандемии к 2022 году и создать до 160 тыс. новых рабочих мест в 2021 году. На рынке нефти продолжается культивация страхов по поводу недостаточного спроса и избыточного предложения. День труда, который традиционно отмечается в первый понедельник сентября, завершает высокий летний сезон потребления топлива. Осенью также предприятия Северного полушария будут проводить профилактические работы, перестраиваясь на зимний режим производства. Соответственно, на рынке сформировались опасения, что в сентябре-октябре вновь может сформироваться избыток предложения.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 130 тыс., до сезонно скорректированного числа 881 тыс. Дополнительное напряжение создает план Белого дома наложить дополнительные ограничения на деятельность китайских дипломатов в ответ на схожие ограничения для американских дипломатов в Китае. Российский рынок торгуется в условиях падения котировок нефти и неясности с внешнеполитическими рисками. Рубль немного усилил свою атаку на основные валюты после заявлений в Еврокомиссии о необходимости полного расследования происшествия с оппозиционером Навальным до того, как можно будет говорить о каких-либо действиях со стороны Евросоюза, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, основное давление на российские акции оказала ситуация на рынке энергоносителей, где второй день преобладают продажи - ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже $44 за баррель. Также снижению рынка способствовала динамика западных площадок, отступавших на противоречивой статистике по экономикам европейских стран и США. Благодаря снижению последних сессий индекс МосБиржи ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним. С технической точки зрения это может говорить в пользу продолжения негативной динамики. При этом ближайшей сильной поддержкой для рынка выступает отметка 2850 пунктов, от которой "быки" могут попробовать развернуть рынок, считает Зварич.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, основным риском для рынка акций РФ остается непростая внешнеполитическая обстановка.

Вышедшие в четверг данные по индексам деловой активности в сфере услуг ЕС и его крупнейших представителей носили разнонаправленный характер, хотя большая часть показателей оказалась хуже прогнозов.

Нефтяные цены остаются под давлением, несмотря на позитивные данные Минэнерго США по запасам сырья. Давление на нефтяные цены, как и на другие сырьевые товары, оказывает активный рост доллара. Кроме того, на фоне непростой ситуации с пандемией сохраняется угроза более медленного восстановления мирового спроса на нефть.

Основную роль в динамике российских активов играет внешнеполитическая обстановка, ситуация остается непростой, сохраняются высокие риски еще одной волны снижения, считает Бабин.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, для российского инвестора достаточно неожиданно на первый план вышли геополитические риски, которые уже начинают реализовываться, например, на валютных рынках в виде резкого ослабления курса рубля. Возможное введение санкций в отношении России и ее экономический бойкот в связи с делом оппозиционера Навального никто не хотел бы наблюдать воочию, но страны Запада оказались в патовой ситуации. С одной стороны, отреагировать только дипломатическими мерами они уже не могут, а с другой - реагировать экономическими мерами, в частности, по проекту "Северный поток 2" - это навредить себе.

Российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг отравления Навального. Хорошо еще, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток 2" должен быть завершен, поскольку этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального, но тот факт, что реакция будет согласована с партнерами в ЕС и НАТО, настораживает.

Стороны понимают, что отказ от проекта "Северный поток 2", который находится уже в завершающей стадии строительства, будет означать совершенно новый виток и градус конфликта. Германии чисто экономически не выгодно проводить тотальный бойкот России и по причине климатической политики, и по украинскому вопросу, и по вопросу товарооборота, а также по многим другим направлениям. В любом случае, какой-то ответ с немецкой стороны, видимо, последует, но хотелось бы, чтобы он был разумным для рынков, считает Абелев.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), Европа после дневного роста развернулась вечером вниз (индексы CAC 40, DAX, FTSE снижаются на 0,4-1,6%) и падает Америка (индекс S&P 500 упал на 2,5%, ниже 3490 пунктов).

Розничные продажи в еврозоне в июле снизились на 1,3%, тогда как ожидался подъем на 1,5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в августе снизился до 56,9 пункта по сравнению с 58,1 пункта в предыдущий месяц. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали падение индекса до 57 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Нефть в четверг продолжает оставаться под давлением после отката накануне, несмотря на данные о резком сокращении запасов и добычи в США; цена Brent к 18:50 МСК упала на $1,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $43,4 за баррель (-2,3% и -2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $40,66 за баррель (-2,1% и -2,9% в среду).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,36 млн баррелей (до 498,4 млн баррелей) при прогнозах снижения на 1,2-2 млн баррелей; также сильнее ожиданий упали резервы бензина и дистиллятов. Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 9,7 млн б/с.

Резкое падение запасов сырья не слишком удивило трейдеров, поскольку оно отражает последствия урагана "Лаура", пишет Market Watch.

Давление на рынок также оказывает тот факт, что Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-11%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-8,3%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-7%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-5,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,6%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,6%).

Выросли "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+10,3%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,9%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,8%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,989 млрд рублей (из них 14,497 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 11,253 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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