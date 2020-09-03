Цены евробондов РФ в четверг продолжили снижение на усилении геополитических рисков

Москва. 3 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг продолжили снижение на фоне антироссийских санкционных рисков, усилившихся после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) по преимуществу слегка повышаются в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 2 сентября на 13 базисных пунктов и составила 114,75% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (рост на 3 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась за день, оставшись на отметке 102,23% от номинала (доходность также осталась на уровне предыдущего дня - 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3 пункта, составив 175 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 62,5 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,98% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,27% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 28 базисных пунктов, опустившись до 136,84% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 3,24% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 5 базисных пунктов, до 115,2% от номинала (доходность увеличилась на 0,2 пункта, до 1,9% годовых), с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов, до 110,55% от номинала (их доходность увеличилась на 1,3 пункта и составила 1,3% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене на 64,5 базисного пункта, подешевев до 136,66% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,2% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 19 базисных пунктов - до 113,2% от номинала (доходность увеличилась на 2,4 пункта, до 2,15% годовых).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин, в четверг российские евробонды демонстрирует уменьшение цен, продолжая отыгрывать усиление санкционных рисков, и, кроме того, давление на рынок оказывает снижение котировок Brent в диапазон $43,5-44,5 за баррель. "Спрос глобальных инвесторов на евробонды развивающихся стран остается волатильным. Статистика по сокращению обращений за пособием по безработице в США до 0,881 млн по сравнению с 1,011 млн на предыдущей неделе поддерживает спрос на рисковые активы. В то же время сохраняется обеспокоенность инвесторов относительно возможного замедления восстановления мировой экономики из-за второй волны коронавируса в развитых странах и продолжающегося ускорения пандемии в развивающихся", - подчеркивает Монастыршин.